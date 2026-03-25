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Homem constituído arguido por incêndio florestal no Sabugal

25 mar, 2026 - 11:19 • Olímpia Mairos

Fogo terá tido origem numa queima autorizada que se descontrolou e consumiu mais de um hectare de mato.

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Um homem de 51 anos foi constituído arguido por suspeita de incêndio florestal no concelho do Sabugal, anunciou a Guarda Nacional Republicana (GNR).

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Em comunicado, a força de segurança explica que a ação foi desenvolvida pelo Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente (SEPNA), após um alerta para um foco de incêndio na localidade de Soito, no passado dia 24 de março.

“No seguimento do alerta, os militares deslocaram-se de imediato ao local, onde desenvolveram diligências policiais que permitiram identificar o suspeito”, refere a GNR.

De acordo com a investigação, “a origem do incêndio esteve relacionada com uma queima de sobrantes florestais, autorizada, que se descontrolou”, tendo provocado uma área ardida de cerca de 1,16 hectares de mato.

O suspeito foi constituído arguido e o caso foi remetido ao Tribunal Judicial da Guarda.

GNR alerta para riscos das queimas

A GNR lembra que “as queimas e queimadas são das principais causas de incêndios em Portugal”, apelando ao cumprimento das regras em vigor.

Sublinhando ainda que “a realização de queimadas, de queima de amontoados e de fogueiras é interdita sempre que se verifique um nível de perigo de incêndio rural ‘muito elevado’ ou ‘máximo’”, a GNR reforça que está sujeita a autorização ou comunicação prévia noutros períodos.

Para evitar acidentes, a GNR recomenda que os cidadãos sigam as normas de segurança, estejam acompanhados e mantenham o telemóvel acessível.

Através do SEPNA, a Guarda Nacional Republicana mantém como prioridade a proteção ambiental, estando disponível a Linha SOS Ambiente e Território (808 200 520) para denúncia de infrações ou pedidos de esclarecimento.

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