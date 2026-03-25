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Morreu José Maria Ricciardi, antigo administrador do BES

25 mar, 2026 - 08:09 • João Malheiro

Antigo gestor morreu aos 71 anos.

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Morreu José Maria Ricciardi, antigo administrador do grupo Espírito Santo, aos 71 anos.

A notícia está a ser avançada pelo jornal "Eco".

Para lá do seu percurso na área da gestão, José Maria Ricciardi também se destacou como adepto do Sporting, tendo mesmo sido candidato à presidência do clube leonino, em 2018.

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