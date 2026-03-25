- Noticiário das 8h
- 25 mar, 2026
-
Em Destaque
Morreu José Maria Ricciardi, antigo administrador do BES
25 mar, 2026 - 08:09 • João Malheiro
Antigo gestor morreu aos 71 anos.
Morreu José Maria Ricciardi, antigo administrador do grupo Espírito Santo, aos 71 anos.
A notícia está a ser avançada pelo jornal "Eco".
Para lá do seu percurso na área da gestão, José Maria Ricciardi também se destacou como adepto do Sporting, tendo mesmo sido candidato à presidência do clube leonino, em 2018.
- Noticiário das 8h
- 25 mar, 2026
-
Comentários