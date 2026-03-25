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Pacto Climático Europeu quer PTRR focado na prevenção de catástrofes
25 mar, 2026 - 13:31 • Olímpia Mairos
Embaixadores defendem mais investimento em soluções naturais e envolvimento das comunidades para reduzir riscos climáticos e evitar reconstrução em zonas vulneráveis.
Os embaixadores do Pacto Climático Europeu defendem que o Plano de Recuperação e Resiliência (PTRR) deve preparar Portugal para fenómenos extremos, como tempestades, cheias e incêndios, apostando mais na prevenção do que na resposta a danos já causados.
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Num conjunto de propostas que será enviado ao Governo, os especialistas alertam que a atual abordagem continua demasiado centrada na reparação de prejuízos imediatos.
“Responder às catástrofes apenas com medidas reativas (...) não reduz o risco climático nem previne novos desastres”, afirma Pedro Macedo, investigador e ativista da ação climática na área metropolitana do Porto e embaixador do Pacto Climático Europeu, citado em comunicado.
O documento sublinha que o PTRR representa uma oportunidade estratégica para tornar o território mais resiliente às alterações climáticas, propondo investimentos em soluções baseadas na natureza, como recuperação de zonas húmidas, reforço de margens ribeirinhas e infraestruturas verdes.
Evitar “ciclo de destruição e reconstrução”
Os embaixadores alertam ainda para o risco de repetir erros do passado, reconstruindo infraestruturas nas mesmas zonas vulneráveis. Segundo António Gonçalves Pereira, esta prática traduz-se num desperdício de recursos e perpetua um “ciclo de destruição e reconstrução”.
“É necessário alterar a forma como Portugal planeia o território e envolver mais diretamente as comunidades locais”, defende o coordenador da Ecomood/Climate Alliance Portugal e embaixador do Pacto Climático Europeu.
Comunidades chamadas a participar
Entre as propostas está também a criação de estruturas intermunicipais que integrem autarquias, cientistas e cidadãos, com o objetivo de coordenar respostas em zonas vulneráveis.
A participação das comunidades locais é apontada como essencial para definir estratégias de adaptação às alterações climáticas, desde a gestão da água até à prevenção de cheias.
Energia renovável e resiliência
Outro dos eixos destacados passa pelo investimento em comunidades de energia renovável, visto como uma forma de reforçar a autonomia energética e reduzir riscos.
“A prevenção dos riscos climáticos e o reforço da resiliência do território são hoje condições essenciais”, conclui Pedro Macedo.
Os embaixadores, que integram uma rede com mais de 70 representantes em Portugal, pedem ainda ao Governo que envolva a comunidade científica e a sociedade civil na definição e execução do PTRR.
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