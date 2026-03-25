Resgate financeiro dos Açores? "Fora de questão", diz presidente Bolieiro

O presidente do Governo Regional dos Açores, José Manuel Bolieiro, garantiu esta quarta-feira que a região não está em risco de resgate e assegurou que a gestão das finanças públicas é feita com responsabilidade e sob controlo próprio.

"O resgate está fora de questão. Há um esforço e um stress sobre as finanças públicas, sem dúvida, mas não creio que estejamos sob uma situação de resgate", afirmou José Manuel Bolieiro, em declarações aos jornalistas no final de uma audiência com o Presidente da República, António José Seguro, no Palácio de Belém, em Lisboa.

Na quinta-feira, em entrevista ao jornal Público e à Renascença, o líder do PS/Açores, Francisco César, disse que a probabilidade de resgate financeiro aos Açores "é muito elevada".

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Questionado sobre estas declarações, José Manuel Bolieiro admitiu uma situação financeira complexa, mas assegurou que o Governo Regional dos Açores (PSD/CDS-PP/PPM) está a "fazer um esforço para controlar a situação", no sentido de assegurar o investimento no setor público empresarial, saúde e educação.

"O legado recebido foi muito complexo, relativamente ao estado da arte, designadamente do setor público e empresarial regional e, em particular, da SATA, do grupo SATA. Isso tem criado constrangimentos muito impactantes, mas continuamos confiantes de que é possível dar resposta a estes problemas", apontou.

O governante social-democrata detalhou que a reestruturação da SATA inclui "uma solução concertada com a União Europeia, que passa pela alienação de capital social da Azores Airlines e de outro setor de negócio do grupo, o "handling" [assistência em terra]", garantindo a solvabilidade da empresa e a continuidade dos serviços essenciais de transporte aéreo na região.

José Manuel Bolieiro indicou ainda que não tem conhecimento de estejam em causa pagamentos dos vencimentos dos trabalhadores das empresas do setor do Estado.

"Temos procurado controlar a situação financeira, mas ela, efetivamente, não é fácil, mas não é tão grave como esse racional. É uma preocupação, mas penso que não se tratará de uma questão de resgate, mas sim de recuperação", argumentou.

O cenário de resgate financeiro já tinha sido afastado na quinta-feira pelo secretário regional das Finanças, Duarte Freitas, que acusou o líder do PS Açores de tentar "sujar o nome dos Açores" e puxá-lo "para baixo".

"Cá nos manteremos constantes e firmes contra quem vem de Lisboa anunciar o diabo e contra quem vai a Lisboa anunciar o diabo", declarou Duarte Freitas, durante um debate na Assembleia Legislativa Regional, na cidade da Horta, na ilha do Faial.