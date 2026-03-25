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Anda Conhecer Portugal
Uma semana de férias grátis para jovens até 30 anos? Vouchers esgotam em menos de um dia (mas há mais)
25 mar, 2026 - 19:20 • Catarina Magalhães
Ofertas para pernoitar nas Pousadas da Juventude e descobrir o país nas linhas ferroviárias podem ser utilizadas entre 5 de julho deste ano até 4 de julho de 2027.
Jovens até aos 30 anos vão ter uma semana com viagens e estadias sem custos em Portugal, anunciou a "Anda Conhecer Portugal" que planeia "democratizar o acesso a férias".
Qualquer jovem que tenha terminado o 12.º ano em 2025 ou que tenha entre os 18 e os 30 pode descobrir o país nas linhas ferroviárias dos Comboios de Portugal (CP) e pernoitar nas Pousadas da Juventude.
Vouchers emitidos este ano podem ser utilizados entre 5 de julho deste ano até 4 de julho de 2027.
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A iniciativa lançou na terça-feira 10 mil vouchers e, em menos de um dia, já se esgotaram as vagas. Mas este foi o primeiro lote dos 30 mil vouchers disponíveis para este ano e o próximo já está agendado para junho. A última remessa acontecerá em setembro.
Reservar uma cama individual num quarto partilhado e pequeno-almoço incluído de borla por seis noites são as ofertas de alojamento.
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Das 36 Pousadas da Juventude pelo país, apenas seis estão fora da lista para reservas: Serra da Estrela, Braga, Viseu, Arrifana, Setúbal e Melgaço.
Contudo, as seis noites têm de ser usadas de uma vez, usufruindo o mínimo de duas noites numa pousada à escolha: Abrantes, Alcoutim, Alfeizerão, Alijó, Almada, Almograve, Areia Branca, Alvados, Aveiro, Beja, Bragança, Castelo Branco, Coimbra, Espinho, Évora, Faro, Foz Côa, Gerês, Guarda, Guimarães, Lagos, duas em Lisboa, Lousã, Oeiras, Ofir, Ovar, Ponte de Lima, Portalegre, Portimão, Porto, Santa Cruz, São Pedro do Sul, Tavira, Viana do Castelo, Vila do Conde e Vila Nova de Cerveira.
Intercidades, Regionais, Inter-regionais em 2.ª classe e Urbanos estão incluídos nas viagens CP ilimitadas por sete dias. Porém, não é possível efetuar troca de bilhetes depois da emissão.
Registando com a Chave Móvel Digital, é necessário submeter o Número de Identificação Fiscal e o endereço eletrónico. Logo depois de receber a confirmação no email, pode-se reservar as dormidas e dois dias depois as viagens.
Cada jovem inscrito recebe ainda o Cartão Jovem de forma gratuita e válido até aos 29 anos, no valor habitual de 10€.
Esta medida governamental procura promover "as barreiras socioeconómicas e a mobilidade, o turismo juvenil e a coesão juvenil", como se lê no site do próprio programa, com vouchers pessoais e intransmissíveis.
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