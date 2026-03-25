Uma semana de férias grátis para jovens até 30 anos? Vouchers esgotam em menos de um dia (mas há mais)

Jovens até aos 30 anos vão ter uma semana com viagens e estadias sem custos em Portugal, anunciou a "Anda Conhecer Portugal" que planeia "democratizar o acesso a férias".

Qualquer jovem que tenha terminado o 12.º ano em 2025 ou que tenha entre os 18 e os 30 pode descobrir o país nas linhas ferroviárias dos Comboios de Portugal (CP) e pernoitar nas Pousadas da Juventude.



Vouchers emitidos este ano podem ser utilizados entre 5 de julho deste ano até 4 de julho de 2027.

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A iniciativa lançou na terça-feira 10 mil vouchers e, em menos de um dia, já se esgotaram as vagas. Mas este foi o primeiro lote dos 30 mil vouchers disponíveis para este ano e o próximo já está agendado para junho. A última remessa acontecerá em setembro.

Reservar uma cama individual num quarto partilhado e pequeno-almoço incluído de borla por seis noites são as ofertas de alojamento.