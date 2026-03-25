Ouvir
  • Noticiário das 14h
  • 25 mar, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Ensino Superior

Universidade Católica atribui 15 bolsas com propinas gratuitas a refugiados

25 mar, 2026 - 14:13 • Olímpia Mairos

Candidaturas decorrem até 7 de abril para licenciaturas e mestrados em quatro cidades. Iniciativa reforça integração e inclusão no ensino superior português.

A+ / A-

A Universidade Católica Portuguesa vai disponibilizar 15 bolsas de estudo com isenção total de propinas para estudantes refugiados, no âmbito do seu programa de apoio a pessoas em situação de emergência humanitária.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

As candidaturas decorrem até 7 de abril, através do concurso para “estudante internacional”, e abrangem cursos de licenciatura e mestrado nos polos de Lisboa, Porto, Braga e Viseu. A iniciativa está igualmente aberta a refugiados residentes em Portugal que estejam a frequentar o 12.º ano de escolaridade.

“Apoiar estudantes refugiados a fazer ou a completar as suas formações académicas beneficia não só a pessoa, como a sua família, a comunidade e toda a sociedade portuguesa”, afirma Inês Espada Vieira, citada em comunicado.

A coordenadora da Iniciativa de Apoio a Estudantes e Investigadores Refugiados, realça que “no quinto ano desta iniciativa, estamos ainda mais seguros de que esta oportunidade é fundamental para um novo futuro para o estudante, não apenas como vítima da guerra, mas como protagonista de uma vida plena, autónoma, produtiva, significativa”.

A responsável sublinha ainda o impacto do programa ao longo dos últimos anos: “Já são vários os estudantes refugiados que concluíram as suas formações na Católica e os seus exemplos são inspiradores para os colegas e para a comunidade que vê neles testemunho de superação e de integração.”

O programa, criado em 2022, insere-se num esforço mais amplo de acolhimento e integração de refugiados no sistema de ensino português. Está também alinhado com o compromisso da universidade com os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

Recentemente distinguida pela Organização das Nações Unidas, esta iniciativa pretende reforçar a inclusão e promover a diversidade, no âmbito da responsabilidade social assumida pela instituição.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 14h
  • 25 mar, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

"Cuba não está sozinha". Flotilha chega a Havana com 30 toneladas de ajuda

Ajuda humanitária

"Cuba não está sozinha". Flotilha chega a Havana com 30 toneladas de ajuda

Casa Comum: os partidos, os cargos e a fatura da guerra

Casa Comum: os partidos, os cargos e a fatura da guerr(...)

"Não há água, nem luz, nem gás". Apagão em Cuba deixa às escuras milhões de pessoas

"Não há água, nem luz, nem gás". Apagão em Cuba deixa (...)

UGT: “Quem aprovar terá de assumir conflitualidade”

UGT: “Quem aprovar terá de assumir conflitualidade”

Tempestade de areia atinge Gaza e destrói abrigos

Tempestade de areia atinge Gaza e destrói abrigos