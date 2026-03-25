Universidade Católica atribui 15 bolsas com propinas gratuitas a refugiados

A Universidade Católica Portuguesa vai disponibilizar 15 bolsas de estudo com isenção total de propinas para estudantes refugiados, no âmbito do seu programa de apoio a pessoas em situação de emergência humanitária.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

As candidaturas decorrem até 7 de abril, através do concurso para “estudante internacional”, e abrangem cursos de licenciatura e mestrado nos polos de Lisboa, Porto, Braga e Viseu. A iniciativa está igualmente aberta a refugiados residentes em Portugal que estejam a frequentar o 12.º ano de escolaridade.

“Apoiar estudantes refugiados a fazer ou a completar as suas formações académicas beneficia não só a pessoa, como a sua família, a comunidade e toda a sociedade portuguesa”, afirma Inês Espada Vieira, citada em comunicado.

A coordenadora da Iniciativa de Apoio a Estudantes e Investigadores Refugiados, realça que “no quinto ano desta iniciativa, estamos ainda mais seguros de que esta oportunidade é fundamental para um novo futuro para o estudante, não apenas como vítima da guerra, mas como protagonista de uma vida plena, autónoma, produtiva, significativa”.

A responsável sublinha ainda o impacto do programa ao longo dos últimos anos: “Já são vários os estudantes refugiados que concluíram as suas formações na Católica e os seus exemplos são inspiradores para os colegas e para a comunidade que vê neles testemunho de superação e de integração.”

O programa, criado em 2022, insere-se num esforço mais amplo de acolhimento e integração de refugiados no sistema de ensino português. Está também alinhado com o compromisso da universidade com os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

Recentemente distinguida pela Organização das Nações Unidas, esta iniciativa pretende reforçar a inclusão e promover a diversidade, no âmbito da responsabilidade social assumida pela instituição.