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Ensino Superior
Universidade Católica atribui 15 bolsas com propinas gratuitas a refugiados
25 mar, 2026 - 14:13 • Olímpia Mairos
Candidaturas decorrem até 7 de abril para licenciaturas e mestrados em quatro cidades. Iniciativa reforça integração e inclusão no ensino superior português.
A Universidade Católica Portuguesa vai disponibilizar 15 bolsas de estudo com isenção total de propinas para estudantes refugiados, no âmbito do seu programa de apoio a pessoas em situação de emergência humanitária.
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As candidaturas decorrem até 7 de abril, através do concurso para “estudante internacional”, e abrangem cursos de licenciatura e mestrado nos polos de Lisboa, Porto, Braga e Viseu. A iniciativa está igualmente aberta a refugiados residentes em Portugal que estejam a frequentar o 12.º ano de escolaridade.
“Apoiar estudantes refugiados a fazer ou a completar as suas formações académicas beneficia não só a pessoa, como a sua família, a comunidade e toda a sociedade portuguesa”, afirma Inês Espada Vieira, citada em comunicado.
A coordenadora da Iniciativa de Apoio a Estudantes e Investigadores Refugiados, realça que “no quinto ano desta iniciativa, estamos ainda mais seguros de que esta oportunidade é fundamental para um novo futuro para o estudante, não apenas como vítima da guerra, mas como protagonista de uma vida plena, autónoma, produtiva, significativa”.
A responsável sublinha ainda o impacto do programa ao longo dos últimos anos: “Já são vários os estudantes refugiados que concluíram as suas formações na Católica e os seus exemplos são inspiradores para os colegas e para a comunidade que vê neles testemunho de superação e de integração.”
O programa, criado em 2022, insere-se num esforço mais amplo de acolhimento e integração de refugiados no sistema de ensino português. Está também alinhado com o compromisso da universidade com os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).
Recentemente distinguida pela Organização das Nações Unidas, esta iniciativa pretende reforçar a inclusão e promover a diversidade, no âmbito da responsabilidade social assumida pela instituição.
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