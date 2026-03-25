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Urgência regional de ginecologia e obstetrícia da Península de Setúbal arranca a 15 de abril

25 mar, 2026 - 17:29 • Anabela Góis

Hospital Garcia de Orta, em Almada, vai receber a nova urgência regional. A urgência de obstetrícia do Hospital do Barreiro vai encerrar e a do Hospital de Setúbal passa a atender exclusivamente utentes da sua área, enviadas pelo INEM ou pela Linha SNS24.

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Urgência regional da Península de Setúbal arranca a 15 de abril, anuncia diretor executivo do SNS
Urgência regional da Península de Setúbal arranca a 15 de abril, anuncia diretor executivo do SNS

A urgência regional de ginecologia e obstetrícia da Península de Setúbal entra em funcionamento às 9h00, de 15 de abril, e vai ter sede no Hospital Garcia de Orta, em Almada.

A urgência de obstetrícia do Hospital do Barreiro vai encerrar e a do Hospital de Setúbal passa a atender exclusivamente utentes da sua área, enviadas pelo INEM ou pela Linha SNS24.

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Para a urgência regional do Garcia de Orta, o Hospital do Barreiro vai contribuir com 20% de profissionais.

Apesar do encerramento da urgência, a maternidade do Hospital de Nossa Senhora do Rosário, no Barreiro, vai continuar a funcionar mas apenas para casos simples e programados.

Os anúncios foram feitos esta quarta-feira pelo diretor executivo do SNS, Álvaro Santos Almeida, depois de assinar o protocolo com as três ULS da Margem Sul.

“Com a centralização da urgência em Ginecologia e Obstetrícia, elimina‑se a anterior instabilidade no funcionamento destes serviços na região . Garante-se a continuidade da atividade programada, assegura-se uma melhor coordenação entre a resposta urgente e os cuidados planeados, o que se traduz em ganhos evidentes de segurança clínica e eficiência operacional”, Álvaro Santos Almeida.

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A urgência regional da Península de Setúbal é a segunda a ser implementada em Portugal, depois da urgência regional de Loures.

"É um modelo excecional em que duas ou mais Unidades Locais de Saúde (ULS) próximas concentram o atendimento de urgência num único hospital, quando não é possível manter urgências a funcionar em todas ao mesmo tempo. A proximidade é considerada quando a distância entre ULS é até 60 quilómetros", explica a Direção Executiva do SNS.

A medida destina-se a tentar colmatar a falta de médicos na especialidade de ginecologia e obstetrícia. "Centralizar as urgências permite aumentar a segurança, qualidade, previsibilidade e continuidade do atendimento", argumenta a tutela.

De acordo com a Direção Executiva do SNS, em caso de urgência, "as grávidas devem contactar previamente a linha SNS 24 Grávida, que as orienta e faz o devido encaminhamento para o serviço adequado, que poderá ser o Serviço de Urgência mais próximo, uma consulta aberta de ginecologia e obstetrícia no hospital da ULS a que pertence a utente, uma consulta no centro de saúde de inscrição, ou autocuidados".

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