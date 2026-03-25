Urgência regional de ginecologia e obstetrícia da Península de Setúbal arranca a 15 de abril

A urgência regional de ginecologia e obstetrícia da Península de Setúbal entra em funcionamento às 9h00, de 15 de abril, e vai ter sede no Hospital Garcia de Orta, em Almada.

A urgência de obstetrícia do Hospital do Barreiro vai encerrar e a do Hospital de Setúbal passa a atender exclusivamente utentes da sua área, enviadas pelo INEM ou pela Linha SNS24.

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Para a urgência regional do Garcia de Orta, o Hospital do Barreiro vai contribuir com 20% de profissionais.

Apesar do encerramento da urgência, a maternidade do Hospital de Nossa Senhora do Rosário, no Barreiro, vai continuar a funcionar mas apenas para casos simples e programados.



Os anúncios foram feitos esta quarta-feira pelo diretor executivo do SNS, Álvaro Santos Almeida, depois de assinar o protocolo com as três ULS da Margem Sul.

“Com a centralização da urgência em Ginecologia e Obstetrícia, elimina‑se a anterior instabilidade no funcionamento destes serviços na região . Garante-se a continuidade da atividade programada, assegura-se uma melhor coordenação entre a resposta urgente e os cuidados planeados, o que se traduz em ganhos evidentes de segurança clínica e eficiência operacional”, Álvaro Santos Almeida.