ASPP/PSP suspende protesto nos aeroportos durante a Páscoa

A Associação Sindical dos Profissionais da Polícia (ASPP/PSP) vai suspender os protestos nos aeroportos nacionais que estavam agendados para a Páscoa.

A ASPP/PSP anuncia, em comunicado divulgado esta quinta-feira, que após a reunião com o novo ministro da Administração Interna, Luís Neves, decidiu "protelar a realização de outras medidas contestativas, nomeadamente os plenários previstos para a DIC-Porto e para os aeroportos".

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Uma decisão que dará o tempo “estritamente necessário” para o novo ministro da Administração Interna se "inteirar de matérias urgentes”.



O sindicato diz que “após a reunião entre a ASPP/PSP e o MAI, "as situações mantêm-se inalteradas”, mas fala em indícios de que as tentativas de resolução dos problemas por parte do Ministério “estão a ser deliberadamente condicionadas por uma teia de desinformação, contrainformação e bloqueio do sistema por parte de quem insiste em branquear a realidade e identificação dos problemas”.

[em atualização]