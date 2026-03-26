- Noticiário das 18h
- 26 mar, 2026
-
Polícias
ASPP/PSP suspende protesto nos aeroportos durante a Páscoa
26 mar, 2026 - 17:23 • Liliana Monteiro , com redação
Maior sindicato da PSP vai dar o tempo “estritamente necessário” para o novo ministro da Administração Interna se "inteirar de matérias urgentes”.
A Associação Sindical dos Profissionais da Polícia (ASPP/PSP) vai suspender os protestos nos aeroportos nacionais que estavam agendados para a Páscoa.
A ASPP/PSP anuncia, em comunicado divulgado esta quinta-feira, que após a reunião com o novo ministro da Administração Interna, Luís Neves, decidiu "protelar a realização de outras medidas contestativas, nomeadamente os plenários previstos para a DIC-Porto e para os aeroportos".
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
Uma decisão que dará o tempo “estritamente necessário” para o novo ministro da Administração Interna se "inteirar de matérias urgentes”.
O sindicato diz que “após a reunião entre a ASPP/PSP e o MAI, "as situações mantêm-se inalteradas”, mas fala em indícios de que as tentativas de resolução dos problemas por parte do Ministério “estão a ser deliberadamente condicionadas por uma teia de desinformação, contrainformação e bloqueio do sistema por parte de quem insiste em branquear a realidade e identificação dos problemas”.
[em atualização]
- Noticiário das 18h
- 26 mar, 2026
-
- Ministro Luís Neves recebeu ASPP/PSP e "caderno reivindicativo"
- ASPP/PSP anuncia manifestação no Comando do Porto
- ASPP/PSP pede reunião para entregar "caderno reivindicativo" ao novo MAI
- ASPP realiza plenário no Porto contra “piquetes ilegais”
- Polícias em novo plenário e manifestação contra "gestão abusiva" na Divisão de Investigação Criminal do Porto
- Novo MAI: Sindicato dos Polícias Portugueses dá "voto de confiança" a Luís Neves
- Mais de uma dezena de sindicatos e associações da Polícia chamadas esta segunda-feira ao MAI
- Luís Neves defende "instrumentos que acabem com práticas que arrastam indefinidamente os julgamentos"
- "Absolutamente blindado". Ministro Luís Neves desvaloriza críticas de Passos
- Quem é Luís Neves, o novo ministro da Administração Interna
- Associação da GNR recorda acordo de 2024 em reunião com novo ministro da Administração Interna
- Novo ministro da Administração Interna considera “inaceitável” salários baixos na PSP
- Ministro Luís Neves recebeu ASPP/PSP e "caderno reivindicativo"
- ASPP/PSP anuncia manifestação no Comando do Porto
- ASPP/PSP pede reunião para entregar "caderno reivindicativo" ao novo MAI
- ASPP realiza plenário no Porto contra “piquetes ilegais”
- Polícias em novo plenário e manifestação contra "gestão abusiva" na Divisão de Investigação Criminal do Porto
- Novo MAI: Sindicato dos Polícias Portugueses dá "voto de confiança" a Luís Neves
- Mais de uma dezena de sindicatos e associações da Polícia chamadas esta segunda-feira ao MAI
- Luís Neves defende "instrumentos que acabem com práticas que arrastam indefinidamente os julgamentos"
- "Absolutamente blindado". Ministro Luís Neves desvaloriza críticas de Passos
- Quem é Luís Neves, o novo ministro da Administração Interna
- Associação da GNR recorda acordo de 2024 em reunião com novo ministro da Administração Interna
- Novo ministro da Administração Interna considera “inaceitável” salários baixos na PSP