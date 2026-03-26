IRS 2026: especialistas alertam para aumento de fraudes digitais na entrega das declarações

Com o arranque da campanha de entrega do IRS já a 1 de abril, aumentam também os riscos de fraude digital. O alerta é da ESET, empresa europeia de cibersegurança, que aponta para uma intensificação de esquemas fraudulentos dirigidos a contribuintes portugueses.

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Segundo dados da empresa, o phishing representou cerca de um quarto dos ataques digitais em 2025, confirmando o peso deste tipo de ameaça e a necessidade de estar muito atento para não ser vítima de fraude.

Inteligência artificial torna fraudes mais credíveis

Os especialistas avisam que os cibercriminosos estão a recorrer a novas ferramentas para tornar os ataques mais difíceis de detetar.

“A época de entrega do IRS continua a ser um momento particularmente sensível em termos de fraude digital. Num contexto em que os esquemas se tornam mais credíveis, incluindo com recurso a ferramentas de inteligência artificial, verificar sempre a origem das comunicações e recorrer apenas aos canais oficiais torna-se essencial”, alerta Ricardo Neves, citado em comunicado.

De acordo com as previsões da empresa para 2026, o uso de inteligência artificial deverá aumentar a sofisticação das fraudes, dificultando a distinção entre comunicações legítimas e tentativas de burla.

Esquemas mais comuns durante o IRS

Durante este período, multiplicam-se os esquemas que exploram a urgência associada às obrigações fiscais.

Entre os mais frequentes estão mensagens — por email, SMS ou chamadas — que se fazem passar pela Autoridade Tributária e Aduaneira, alegando reembolsos, dívidas ou irregularidades.

Há também falsos avisos de reembolso de IRS, que encaminham os contribuintes para páginas fraudulentas com o objetivo de recolher dados pessoais ou bancários.

Outro risco passa pelo roubo de credenciais de acesso ao Portal das Finanças, permitindo a utilização indevida da conta fiscal.

A estes juntam-se esquemas nas redes sociais e falsos serviços de apoio fiscal, que procuram obter informação sensível ou cobrar valores indevidos.