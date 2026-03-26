- Noticiário das 12h
- 26 mar, 2026
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IRS 2026: especialistas alertam para aumento de fraudes digitais na entrega das declarações
26 mar, 2026 - 11:10 • Olímpia Mairos
Campanha de IRS arranca a 1 de abril e especialistas alertam para aumento de esquemas de phishing, com recurso crescente a inteligência artificial.
Com o arranque da campanha de entrega do IRS já a 1 de abril, aumentam também os riscos de fraude digital. O alerta é da ESET, empresa europeia de cibersegurança, que aponta para uma intensificação de esquemas fraudulentos dirigidos a contribuintes portugueses.
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Segundo dados da empresa, o phishing representou cerca de um quarto dos ataques digitais em 2025, confirmando o peso deste tipo de ameaça e a necessidade de estar muito atento para não ser vítima de fraude.
Inteligência artificial torna fraudes mais credíveis
Os especialistas avisam que os cibercriminosos estão a recorrer a novas ferramentas para tornar os ataques mais difíceis de detetar.
“A época de entrega do IRS continua a ser um momento particularmente sensível em termos de fraude digital. Num contexto em que os esquemas se tornam mais credíveis, incluindo com recurso a ferramentas de inteligência artificial, verificar sempre a origem das comunicações e recorrer apenas aos canais oficiais torna-se essencial”, alerta Ricardo Neves, citado em comunicado.
De acordo com as previsões da empresa para 2026, o uso de inteligência artificial deverá aumentar a sofisticação das fraudes, dificultando a distinção entre comunicações legítimas e tentativas de burla.
Esquemas mais comuns durante o IRS
Durante este período, multiplicam-se os esquemas que exploram a urgência associada às obrigações fiscais.
Entre os mais frequentes estão mensagens — por email, SMS ou chamadas — que se fazem passar pela Autoridade Tributária e Aduaneira, alegando reembolsos, dívidas ou irregularidades.
Há também falsos avisos de reembolso de IRS, que encaminham os contribuintes para páginas fraudulentas com o objetivo de recolher dados pessoais ou bancários.
Outro risco passa pelo roubo de credenciais de acesso ao Portal das Finanças, permitindo a utilização indevida da conta fiscal.
A estes juntam-se esquemas nas redes sociais e falsos serviços de apoio fiscal, que procuram obter informação sensível ou cobrar valores indevidos.
fraude
Recebeu um email ou SMS da Autoridade Tributária? Atenção: pode ser fraude
Mensagens falsas em nome da Autoridade Tributária (...)
Sinais de alerta e cuidados a ter
Os especialistas destacam vários sinais que devem levantar suspeitas, como contactos não solicitados em nome de entidades oficiais, pedidos urgentes de pagamento ou ameaças, solicitações de dados pessoais, bancários ou credenciais, bem como links ou anexos suspeitos.
“Quem delega a sua contabilidade em terceiros deve ter especial cuidado com a partilha de credenciais de acesso”, acrescenta Ricardo Neves.
Também a Autoridade Tributária e Aduaneira tem vindo a alertar que não envia links por email ou SMS para inserir dados pessoais nem solicita pagamentos por essas vias.
Para reduzir o risco, recomenda-se confirmar sempre comunicações diretamente no Portal das Finanças, não clicar em links suspeitos, ativar a autenticação multifator e manter dispositivos e software atualizados.
Num período em que milhões de contribuintes acedem aos seus dados fiscais, a prevenção continua a ser a melhor defesa contra a fraude digital.
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