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Operação “Swipe and Cash”

Megaoperação contra fraude bancária leva à detenção de 18 suspeitos

26 mar, 2026 - 12:27 • Olímpia Mairos

Esquema com cartões contrafeitos gerou mais de 500 mil euros e envolveu centenas de transações em várias regiões do país.

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A Polícia Judiciária (PJ) anunciou esta quinta-feira a detenção de 18 suspeitos no âmbito da operação “Swipe and Cash”, conduzida pela Unidade Nacional de Combate à Cibercriminalidade e Criminalidade Tecnológica.

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Em comunicado, a PJ indica que os detidos estão “fortemente indiciados pela prática dos crimes de contrafação e utilização de cartões ou outros dispositivos de pagamento, falsidade informática e branqueamento de capitais”.

A operação decorreu em várias zonas do país, incluindo Grande Lisboa, Almada, Setúbal, Torres Vedras, Aveiro e Porto, tendo sido cumpridos 22 mandados de busca.

De acordo com a PJ, esta ação resultou de uma investigação iniciada em novembro de 2025, após um alerta da SIBS – Forward Payment Solutions, através da sua Direção de Anti-Fraude (Pay Watch).

Foram detetadas “transações suspeitas no valor de meio milhão de euros”, realizadas com cartões emitidos por entidades bancárias do sudoeste asiático. A investigação revelou que se tratava de cartões contrafeitos, utilizados entre 26 e 31 de outubro de 2025 em terminais de pagamento automático controlados pelos suspeitos.

No total, foram realizadas cerca de 620 transações fraudulentas, no valor global de 1.892.691 euros. A maioria foi bloqueada, mas 128 transações foram bem-sucedidas, permitindo aos suspeitos obter mais de 500 mil euros em lucros.

A polícia de investigação criminal detalha que durante a operação, foram apreendidos skimmers (leitores de cartões), cartões brancos (white cards), TPA’s, bem como uma infraestrutura de branqueamento de capitais, diversas contas bancárias estrangeiras e cupões de criptoativos. Foram ainda apreendidos três veículos, 17 mil euros em numerário, munições, coletes balísticos e produto estupefaciente.

Os detidos — 13 homens e cinco mulheres, com idades entre 23 e 51 anos — serão presentes ao Tribunal de Instrução Criminal de Loures. O inquérito é dirigido pelo DIAP de Loures.

A operação “Swipe and Cash” contou com o apoio de várias unidades da PJ, nomeadamente da Unidade de Armamento e Segurança.

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