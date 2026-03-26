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Droga
PJ detém quatro pessoas e apreende 350 quilos de haxixe em Olhão
26 mar, 2026 - 14:43 • Olímpia Mairos
Operação da Diretoria do Sul permitiu intercetar droga que terá chegado por via marítima através da Ria Formosa.
A Polícia Judiciária (PJ) deteve quatro pessoas em flagrante delito, em Olhão, no Algarve, por suspeitas de tráfico de estupefacientes, tendo apreendido cerca de 350 quilos de haxixe.
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Em comunicado, a PJ explica que a operação foi conduzida pela Diretoria do Sul, no âmbito de uma investigação a atividade criminosa organizada ligada ao transporte de droga.
“A ação policial permitiu identificar e intercetar uma viatura que transportava produto estupefaciente”, refere a autoridade.
Segundo a Judiciária, a droga terá sido introduzida em território nacional por via marítima, através dos canais da Ria Formosa, sendo posteriormente transportada por estrada.
Os detidos, com idades entre os 21 e os 33 anos — dois dos quais cidadãos estrangeiros — vão ser presentes a primeiro interrogatório judicial para aplicação das respetivas medidas de coação.
A investigação continua a cargo da Diretoria do Sul da Polícia Judiciária, “com vista a apurar a eventual extensão da atividade criminosa”.
A direção do inquérito está a cargo do DIAP de Faro.
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