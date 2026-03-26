Ouvir
  • Noticiário das 16h
  • 26 mar, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Droga

PJ detém quatro pessoas e apreende 350 quilos de haxixe em Olhão

26 mar, 2026 - 14:43 • Olímpia Mairos

Operação da Diretoria do Sul permitiu intercetar droga que terá chegado por via marítima através da Ria Formosa.

A+ / A-

A Polícia Judiciária (PJ) deteve quatro pessoas em flagrante delito, em Olhão, no Algarve, por suspeitas de tráfico de estupefacientes, tendo apreendido cerca de 350 quilos de haxixe.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Em comunicado, a PJ explica que a operação foi conduzida pela Diretoria do Sul, no âmbito de uma investigação a atividade criminosa organizada ligada ao transporte de droga.

“A ação policial permitiu identificar e intercetar uma viatura que transportava produto estupefaciente”, refere a autoridade.

Segundo a Judiciária, a droga terá sido introduzida em território nacional por via marítima, através dos canais da Ria Formosa, sendo posteriormente transportada por estrada.

Os detidos, com idades entre os 21 e os 33 anosdois dos quais cidadãos estrangeiros — vão ser presentes a primeiro interrogatório judicial para aplicação das respetivas medidas de coação.

A investigação continua a cargo da Diretoria do Sul da Polícia Judiciária, “com vista a apurar a eventual extensão da atividade criminosa”.

A direção do inquérito está a cargo do DIAP de Faro.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 16h
  • 26 mar, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

"Cuba não está sozinha". Flotilha chega a Havana com 30 toneladas de ajuda

Ajuda humanitária

"Cuba não está sozinha". Flotilha chega a Havana com 30 toneladas de ajuda

Casa Comum: os partidos, os cargos e a fatura da guerra

Casa Comum: os partidos, os cargos e a fatura da guerr(...)

"Não há água, nem luz, nem gás". Apagão em Cuba deixa às escuras milhões de pessoas

"Não há água, nem luz, nem gás". Apagão em Cuba deixa (...)

UGT: “Quem aprovar terá de assumir conflitualidade”

UGT: “Quem aprovar terá de assumir conflitualidade”

Tempestade de areia atinge Gaza e destrói abrigos

Tempestade de areia atinge Gaza e destrói abrigos