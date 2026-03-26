​Professores exigem Linha SOS para denunciar violência. Autoridade dos docentes está “abaixo de zero”

Os professores exigem a criação da Linha SOS Professor para denunciar casos de violência.

A ideia parte do Sindicato Nacional de Professores Licenciados pelos Politécnicos e Universidades (SPLIU) denunciou recentemente o caso de três professoras na Sertã alegadamente agredidas por dois alunos de oito anos.

À Renascença, o presidente do sindicato António Ramos diz que a Linha SOS Professor justifica-se perante o crescente número de agressões que tem chegado ao sindicato.

“Nos últimos dois anos, fundamentalmente, têm-se vindo a suceder os casos”, assegura António Ramos. O sindicalista reconhece não ter “dados objetivos”, mas garante que têm recebido “maior número de queixas e pedidos de intervenção por parte de associados que têm sido vítimas deste tipo de situações, inadmissíveis e intoleráveis”.

António Ramos lamenta que a “autoridade do professor” esteja atualmente “abaixo de zero”.

“Hoje em dia é muito difícil, perante casos de indisciplina reiterada, que geram agressão e que passa para um campo mais exacerbado da violência, que sejam tomadas medidas adequadas de orientação, de apoio, de acompanhamento aos professores que são vítimas destas agressões e que ficam numa situação fragilizada”, descreve.

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O presidente do SPLIU lamenta ainda a postura dos dirigentes escolares. “Em muitas circunstâncias também os próprios agrupamentos de escolas tentam mitigar, branquear e até desvalorizar este tipo de ocorrências. Aquilo que está protocolado, em termos de acionamento de meios, tem-se revelado profundamente ineficaz”, refere.

Perante este cenário, o SPLIU avançou com a sugestão da criação da Linha SOS Professor.

“A entidade empregadora tem de assumir as suas responsabilidades perante os seus trabalhadores”, acrescentando que, uma linha SOS dedicada aos docentes, pode garantir “apoio aos docentes por pessoas com formação adequada, designadamente, do nosso ponto de vista, na área da psicologia, da sociologia e também do ponto de vista jurídico, porque por vezes é necessário atuar”.

A sugestão foi feita diretamente junto do ministro Fernando Alexandre, mas não obtiveram “qualquer reação, nem de negação, nem de abertura”.

“Digamos que o silêncio foi a resposta”, remata António Ramos.