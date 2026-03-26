Relação confirma absolvição de assistentes sociais em caso de retirada de filhas à mãe

O Tribunal da Relação de Lisboa confirmou na terça-feira a absolvição de duas assistentes sociais que tinham sido julgadas por, em 2015, terem alegadamente mentido num processo que culminou na retirada de três crianças à mãe.

"Não tendo ficado provada uma atuação dolosa [intencional] por parte das arguidas, impõe-se a respetiva absolvição, tal como decidiu a sentença recorrida", concluem os juízes desembargadores no acórdão datado de 24 de março de 2026, ao qual a Lusa teve acesso esta quinta-feira.

Em 17 de outubro de 2025, o Tribunal Local Criminal de Cascais absolveu as duas técnicas da Segurança Social dos crimes de falsidade de testemunho e denegação de justiça e prevaricação, sustentando que estas não previram a possibilidade de estarem a prestar declarações falsas quando, em 2015, defenderam junto do Tribunal de Família e Menores de Cascais que as crianças corriam perigo e deveriam ser retiradas à progenitora.

À data, as assistentes sociais fundamentaram a informação prestada ao tribunal no facto de um técnico de serviço social do agrupamento de escolas frequentado por uma das meninas, no concelho de Oeiras, lhes ter transmitido que a mãe gritara que o pai não voltaria a ver as filhas.

"Ora ficou provado que, efetivamente, a mãe tinha verbalizado, na escola, que iria desaparecer com as crianças. Pelo contrário, não ficou provado que as arguidas soubessem que a mãe das crianças não verbalizou uma verdadeira intenção de desaparecer com as crianças", corrobora o Tribunal da Relação de Lisboa.

O caso ganhou destaque depois de, em junho de 2016, a mãe das crianças, então com dois, três e cinco anos, ter realizado uma greve de fome de mais de duas semanas em frente à Assembleia da República, entre outras instituições, em protesto contra a decisão da Justiça de lhe retirar as três filhas e as entregar aos respetivos pais.

Segundo a sentença de 17 de outubro de 2025 do Tribunal Local Criminal de Cascais, aquando da retirada das crianças, o progenitor das duas meninas mais novas estava acusado de violência doméstica.

Inicialmente, as duas assistentes sociais tinham, em maio de 2023, sido condenadas a pena suspensa pelo mesmo tribunal por falsidade de testemunho e denegação de justiça e prevaricação, tendo, em fevereiro de 2024, o Tribunal da Relação de Lisboa mandado repetir o julgamento, que culminou em outubro de 2025 na absolvição total das arguidas.

Numa declaração remetida hoje à Lusa, o advogado da mãe das crianças anunciou que esta irá recorrer da decisão desta semana para o Tribunal Constitucional e prometeu que, se o resultado não vier a ser positivo, irá para o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos.

"Só pararemos quando estiverem esgotadas todas as instâncias. É uma questão de moralização do sistema", disse Gameiro Fernandes.

A progenitora recuperou a guarda de uma das crianças em 2019 e das outras duas em 2021.