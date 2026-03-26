Suspeito da morte de duas mulheres fica em prisão preventiva

O ex-polícia francês Cédric Prizzon, suspeito da morte de duas mulheres em Bragança, vai aguardar o desenrolar do processo em prisão preventiva, determinou esta quinta-feira um juiz de instrução do Tribunal de Vila Nova de Foz Côa.

Prizzon. de 42 anos, ficou a conhecer as medidas de coação. Além da prisão preventiva, também não pode contactar com os dois filhos menores.



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O homem foi detido na terça-feira, em Mêda, na Guarda, durante uma operação de rotina da GNR. Estava acompanhado de dois filhos, uma rapaz de 13 anos e uma bebé de 18 meses.

As duas mulheres foram encontradas enterradas na Serra da Nogueira, em Bragança. As vítimas, Audrey Cavalié, de 40 anos, e Angela Legobien-Cadillac, de 26, estavam desaparecidas desde 20 de março.



Cédric Prizzon não terá aceitado ter ficado sem a guarda partilhada do filho mais velho, o que terá estado na origem dos crimes.