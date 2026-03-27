- Noticiário das 17h
- 27 mar, 2026
-
Crime
Dois homens em prisão preventiva por tentativa de duplo homicídio em Setúbal
27 mar, 2026 - 16:45 • Olímpia Mairos
Suspeitos usaram armas de fogo em ataques distintos na via pública.
Dois homens, de 44 e 46 anos, ficaram em prisão preventiva por suspeitas da prática de “dois crimes de homicídio qualificado”, ocorridos na cidade de Setúbal, na quinta-feira, anunciou a Polícia Judiciária (PJ).
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
Segundo a PJ, os factos tiveram como vítimas dois homens, com 41 e 50 anos, e ocorreram “no contexto de conflitos entre membros das famílias dos agressores e das vítimas”.
De acordo com a investigação, os suspeitos “abordaram as vítimas na via pública, recorrendo a duas armas de fogo, em momentos distintos, separados por escassos minutos”.
As duas vítimas foram atingidas, tendo uma delas sofrido “ferimentos de maior gravidade”.
A PJ acrescenta que as diligências realizadas permitiram “a localização e apreensão de uma das armas de fogo utilizadas”, bem como a recolha de “vasto suporte probatório de natureza testemunhal, documental e pericial”, que sustentou “a detenção dos dois arguidos fora de flagrante delito”.
- Noticiário das 17h
- 27 mar, 2026
-
- PJ detém homem suspeito de abuso sexual de criança de dois anos em Sintra
- PJ detém quatro pessoas e apreende 350 quilos de haxixe em Olhão
- Homem procurado pelo Paquistão detido pela PJ em Sintra
- PJ detém homem em Palmela por abuso sexual dos filhos
- PJ detém suspeito de rapto e roubo em Faro. Vítima continua desaparecida
- PJ detém homem suspeito de abuso sexual de criança de dois anos em Sintra
- PJ detém quatro pessoas e apreende 350 quilos de haxixe em Olhão
- Homem procurado pelo Paquistão detido pela PJ em Sintra
- PJ detém homem em Palmela por abuso sexual dos filhos
- PJ detém suspeito de rapto e roubo em Faro. Vítima continua desaparecida