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Dois homens em prisão preventiva por tentativa de duplo homicídio em Setúbal

27 mar, 2026 - 16:45 • Olímpia Mairos

Suspeitos usaram armas de fogo em ataques distintos na via pública.

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Dois homens, de 44 e 46 anos, ficaram em prisão preventiva por suspeitas da prática de “dois crimes de homicídio qualificado”, ocorridos na cidade de Setúbal, na quinta-feira, anunciou a Polícia Judiciária (PJ).

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Segundo a PJ, os factos tiveram como vítimas dois homens, com 41 e 50 anos, e ocorreram “no contexto de conflitos entre membros das famílias dos agressores e das vítimas”.

De acordo com a investigação, os suspeitos “abordaram as vítimas na via pública, recorrendo a duas armas de fogo, em momentos distintos, separados por escassos minutos”.

As duas vítimas foram atingidas, tendo uma delas sofrido “ferimentos de maior gravidade”.

A PJ acrescenta que as diligências realizadas permitiram “a localização e apreensão de uma das armas de fogo utilizadas”, bem como a recolha de “vasto suporte probatório de natureza testemunhal, documental e pericial”, que sustentou “a detenção dos dois arguidos fora de flagrante delito”.

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