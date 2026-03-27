Elevado número de doentes não cumpre a toma de medicamentos de forma consistente

A presidente da Associação Nacional das Farmácias (ANF), Ema Paulino, diz que muitos dos utentes não associam a falha na toma dos medicamentos ao descontrolo das patologias, ignorando os riscos de médio e longo prazo.

Dados do inquérito nacional realizado pela Spirituc mostram que cerca de 40% dos doentes em Portugal não cumprem a medicação de forma consistente, um comportamento que coloca em causa a eficácia dos tratamentos crónicos no país.

Um dos pontos mais importantes identificados por Ema Paulino é a natureza “silenciosa” de doenças como a hipertensão e as lipidemias. Por não apresentarem sintomas imediatos, os doentes tendem a acreditar que a patologia está sob controlo, baseando-se em medicações esporádicas que podem camuflar “picos perigosos”. Esta percepção errada leva, de acordo com a presidente da ANF, à omissão de informações nas consultas – não por falta de confiança no médico, mas porque o doente não considera relevante reportar que falhou a medicação. O inquérito revela que cerca de 35% dos inquiridos não fala com o médico ou farmacêutico sobre o não cumprimento da terapêutica.

Esta lacuna de literacia culmina, frequentemente, em eventos cardiovasculares graves, como AVC ou enfartes, e em hospitalizações que poderiam ter sido evitadas com o cumprimento rígido do plano terapêutico. A dificuldade é estrutural, uma vez que quase metade dos doentes considera não ter literacia em saúde suficiente para compreender a sua própria doença, sentindo-se incapazes de gerir autonomamente a sua condição.

A complexidade dos tratamentos em Portugal, onde a população é marcadamente poli medicada, surge como um obstáculo adicional. A presidente da associação defende a simplificação dos regimes, sugerindo a redução do número de tomas diárias e a utilização de ferramentas tecnológicas, como alarmes em telemóveis. Para casos de maior complexidade, destaca o serviço de Preparação Individualizada da Medicação, disponível nas farmácias, que organiza os fármacos por turnos e dias, permitindo identificar padrões de esquecimento e ajustar estratégias personalizadas.

Paralelamente à organização, surge o conceito de “desprescriçao” como uma via promissora. Ema Paulino recorda uma experiencia piloto bem-sucedido no Norte do país, onde a colaboração entre médicos e farmacêuticos permitiu retirar medicamentos não essenciais, como protetores gástricos, em metade dos doentes monitorizados, sem qualquer perda de qualidade de vida. Esta abordagem, aliada à “consulta de primeira dispensa” - um modelo já consolidado no Reino Unido onde o farmacêutico acompanha o início de novas terapêuticas -, é apontada como fundamental para garantir que o doente compreende o porquê e o como da sua medicação desde o primeiro dia.

A pressão sobre o sistema de saúde é também refletida no aumento do número de portugueses que declaram não ter um acompanhamento médico integrado ou médico de família, um valor que ronda os 20%. Perante este cenário, a presidente da associação advoga por uma maior proatividade das equipas multidisciplinares e pela plena “utilização do potencial dos farmacêuticos comunitários”. No seu ponto de vista, a visão de futuro passa pela criação da figura do “farmacêutico de família”, integrando as farmácias como pontos de reforço de informação e monitorização regular de parâmetros, aliviando a sobrecarga das consultas médicas.

Ema Paulino reforça que investir na otimização da adesão à terapêutica é mais custo-efetivo do que investir em novos fármacos. O doente que não adere corretamente consome mais recursos públicos através de urgências, exames extra e tratamento de resgate.