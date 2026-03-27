“Escolha chegar a quem espera por si”: ANSR lança campanha de Páscoa para reduzir sinistralidade

A Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR) lança esta sexta-feira a campanha de sensibilização para a Páscoa de 2026, sob o mote “Escolha chegar a quem espera por si - Dê prioridade à vida”, alertando para um dos períodos do ano com maior risco de sinistralidade nas estradas portuguesas.

A iniciativa decorre entre 27 de março e 5 de abril e surge numa altura marcada por deslocações mais longas, pressão para chegar ao destino e longas horas ao volante, fatores que, segundo a ANSR, “criam condições propícias ao agravamento dos comportamentos de risco mais comuns — excesso de velocidade, uso do telemóvel e fadiga”.

“Chegar em segurança é o mais importante”

A campanha centra-se na dimensão humana da condução, sublinhando que o mais importante é chegar ao destino em segurança, junto de quem espera. “A mensagem destaca a importância das escolhas individuais na condução e o impacto que estas têm não apenas no condutor, mas também na sua família e na comunidade”, refere a ANSR.

Recordando que, no período da Páscoa de 2025, entre 17 e 21 de abril, três pessoas perderam a vida nas estradas nacionais, a autoridade sublinha que muitos condutores conhecem os riscos, mas tendem a desvalorizá-los. “A maioria acredita que ‘isso só acontece aos outros’”, aponta, justificando a aposta numa campanha que promove a escolha consciente.