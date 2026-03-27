- Noticiário das 13h
- 27 mar, 2026
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“Escolha chegar a quem espera por si”: ANSR lança campanha de Páscoa para reduzir sinistralidade
27 mar, 2026 - 12:22 • Olímpia Mairos
Autoridade alerta para riscos nas estradas e apela a decisões conscientes ao volante: “Dê prioridade à vida”.
A Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR) lança esta sexta-feira a campanha de sensibilização para a Páscoa de 2026, sob o mote “Escolha chegar a quem espera por si - Dê prioridade à vida”, alertando para um dos períodos do ano com maior risco de sinistralidade nas estradas portuguesas.
A iniciativa decorre entre 27 de março e 5 de abril e surge numa altura marcada por deslocações mais longas, pressão para chegar ao destino e longas horas ao volante, fatores que, segundo a ANSR, “criam condições propícias ao agravamento dos comportamentos de risco mais comuns — excesso de velocidade, uso do telemóvel e fadiga”.
“Chegar em segurança é o mais importante”
A campanha centra-se na dimensão humana da condução, sublinhando que o mais importante é chegar ao destino em segurança, junto de quem espera. “A mensagem destaca a importância das escolhas individuais na condução e o impacto que estas têm não apenas no condutor, mas também na sua família e na comunidade”, refere a ANSR.
Recordando que, no período da Páscoa de 2025, entre 17 e 21 de abril, três pessoas perderam a vida nas estradas nacionais, a autoridade sublinha que muitos condutores conhecem os riscos, mas tendem a desvalorizá-los. “A maioria acredita que ‘isso só acontece aos outros’”, aponta, justificando a aposta numa campanha que promove a escolha consciente.
Velocidade, telemóvel e fadiga sob alerta
A ANSR reforça três comportamentos-chave para prevenir acidentes. Desde logo, a velocidade: “está na origem de cerca de 30% das vítimas mortais em Portugal”, sendo que o risco acrescido não compensa o tempo ganho na viagem.
Outro fator crítico é o uso do telemóvel. A autoridade alerta que “mesmo com auricular ou kit mãos livres, reduz a atenção do condutor”.
Já nas viagens longas, o cansaço é um inimigo silencioso. “Pode surgir sem aviso, sendo essencial parar, descansar e retomar a condução apenas quando estiver em condições”, recomenda.
Campanha multicanal em todo o país
A campanha aposta numa estratégia multiformato, com presença em televisão, rádios nacionais e regionais e redes sociais como Instagram e TikTok, incluindo conteúdos digitais, vídeos de sensibilização e peças gráficas adaptadas a diferentes suportes.
Segundo a ANSR, trata-se de uma abordagem pensada para garantir “consistência visual e narrativa”, com recurso a “linguagem simples, direta e emocional”, de forma a reforçar o impacto da mensagem.
Com esta iniciativa, a autoridade deixa um apelo claro: “a melhor forma de celebrar a Páscoa é regressar em segurança ao lado de quem nos espera”.
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