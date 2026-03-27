- Noticiário das 13h
- 27 mar, 2026
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"Mais Dados, Melhor Saúde"
Especialistas recomendam portal único para acesso a dados de saúde dos utentes
27 mar, 2026 - 12:31 • Redação
Coordenador do projeto considera que este sistema “tem o potencial de facilitar o acesso e torná-lo mais previsível para investigadores”, reduzindo a burocracia.
O projeto “Mais Dados, Melhor Saúde” propõe a criação de um portal único digital que permita aos cidadãos controlar o acesso aos seus dados de saúde.
São 20 as recomendações para reformar o modelo de utilização desta informação em Portugal.
A principal medida passa por concentrar, num único ponto, a gestão e consulta de dados, permitindo a cada pessoa saber quem acedeu à sua informação, com que objetivo e que impacto resultou dessa utilização.
A plataforma inclui, ainda, a opção de não autorizar o acesso.
O objetivo é reforçar a transparência, simplificar processos e garantir maior envolvimento dos cidadãos.
O projeto foca-se no chamado acesso secundário a dados de saúde - ou seja, a utilização de informação clínica já existente para investigação, inovação e melhoria de políticas públicas.
Em entrevista à Renascença, o coordenador do projeto, Rafael Miranda, esclarece que este acesso secundário permite “aproveitar dados já existentes para melhorar os sistemas de saúde no futuro”, distinguindo-o do uso primário, ligado ao tratamento direto dos doentes.
Segundo o coordenador, estes dados têm um potencial significativo ainda pouco explorado.
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Rafael Miranda afirma que temos nos dados “uma riqueza enorme e um potencial enorme para melhorar os sistemas que temos atualmente”, apontando exemplos como a análise da resposta à pandemia da Covid-19 ou a otimização de serviços como o INEM.
O portal único do cidadão deverá funcionar de forma semelhante ao atual sistema do SNS 24, mas alargando a monitorização ao uso dos dados para investigação.
Para garantir a inclusão, os especialistas defendem que o acesso não deve ser exclusivamente digital, prevendo apoio presencial ou mediado, sobretudo para populações mais vulneráveis.
Outra das propostas passa pela criação de um Organismo Nacional de Acesso a Dados (ONAD), responsável por centralizar pedidos de utilização de dados, substituindo o atual modelo disperso.
Rafael Miranda considera que este sistema “tem o potencial de facilitar o acesso e torná-lo mais previsível para investigadores”, reduzindo a burocracia.
Entre as recomendações está ainda a criação de catálogos públicos de metadados, que permitam conhecer que dados existem nas instituições de saúde, promovendo a sua utilização para investigação e melhoria dos cuidados.
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O projeto surge no contexto do futuro Espaço Europeu de Dados de Saúde, que pretende harmonizar regras a nível europeu.
Apesar de Portugal ainda não estar ao nível de países como a Finlândia, os especialistas consideram que existe uma base sólida para avançar.
O coordenador admite que há riscos, por se tratar de dados sensíveis, mas defende que o novo modelo será “mais seguro do que o que existe atualmente”, graças a regras mais exigentes e ambientes controlados.
O modelo de financiamento combina investimento público, com custos associados ao acesso por parte de utilizadores institucionais, como investigadores. E sem encargos previstos para os cidadãos.
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