Especialistas recomendam portal único para acesso a dados de saúde dos utentes

O projeto “Mais Dados, Melhor Saúde” propõe a criação de um portal único digital que permita aos cidadãos controlar o acesso aos seus dados de saúde. São 20 as recomendações para reformar o modelo de utilização desta informação em Portugal. A principal medida passa por concentrar, num único ponto, a gestão e consulta de dados, permitindo a cada pessoa saber quem acedeu à sua informação, com que objetivo e que impacto resultou dessa utilização. A plataforma inclui, ainda, a opção de não autorizar o acesso. O objetivo é reforçar a transparência, simplificar processos e garantir maior envolvimento dos cidadãos. O projeto foca-se no chamado acesso secundário a dados de saúde - ou seja, a utilização de informação clínica já existente para investigação, inovação e melhoria de políticas públicas. Em entrevista à Renascença, o coordenador do projeto, Rafael Miranda, esclarece que este acesso secundário permite “aproveitar dados já existentes para melhorar os sistemas de saúde no futuro”, distinguindo-o do uso primário, ligado ao tratamento direto dos doentes. Segundo o coordenador, estes dados têm um potencial significativo ainda pouco explorado.

Rafael Miranda afirma que temos nos dados “uma riqueza enorme e um potencial enorme para melhorar os sistemas que temos atualmente”, apontando exemplos como a análise da resposta à pandemia da Covid-19 ou a otimização de serviços como o INEM.

O portal único do cidadão deverá funcionar de forma semelhante ao atual sistema do SNS 24, mas alargando a monitorização ao uso dos dados para investigação. Para garantir a inclusão, os especialistas defendem que o acesso não deve ser exclusivamente digital, prevendo apoio presencial ou mediado, sobretudo para populações mais vulneráveis. Outra das propostas passa pela criação de um Organismo Nacional de Acesso a Dados (ONAD), responsável por centralizar pedidos de utilização de dados, substituindo o atual modelo disperso. Rafael Miranda considera que este sistema “tem o potencial de facilitar o acesso e torná-lo mais previsível para investigadores”, reduzindo a burocracia. Entre as recomendações está ainda a criação de catálogos públicos de metadados, que permitam conhecer que dados existem nas instituições de saúde, promovendo a sua utilização para investigação e melhoria dos cuidados.