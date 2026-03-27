Grávida vinda do Barreiro dá à luz antes de entrar na urgência do Hospital de Santa Maria

isboa, 27 mar 2026 (Lusa) --- Uma grávida transportada do Barreiro deu à luz antes de entrar no serviço de urgência do Hospital de Santa Maria, em Lisboa, confirmou à Lusa a instituição, adiantando que mãe e bebé estão bem.

A SIC noticiou hoje que uma mulher que tinha o parto marcado para esta manhã no Hospital do Barreiro acabou por ser transportada pelos bombeiros para o Hospital Santa Maria. .

"A viagem de cerca de 40 quilómetros, realizada em hora de ponta, demorou aproximadamente uma hora e o bebé nasceu no parque de estacionamento do hospital", segundo a SIC.

Contactada pela Lusa, uma fonte oficial da Unidade Local de Saúde Santa Maria confirmou que a grávida foi encaminhada pelo INEM, mas o parto acabou por ocorrer antes de dar entrada no serviço de urgência.

O hospital ativou de imediato as equipas e a mãe e o recém-nascido foram transportados para a maternidade, onde permanecem.

A SIC contactou o CODU --- Centro de Orientação de Doentes Urgentes --- para esclarecer por que motivo a grávida não foi encaminhada para o Hospital de Almada, mais próximo, mas ainda não obteve resposta.

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