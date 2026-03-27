- Noticiário das 13h
- 27 mar, 2026
-
Crime
Homem detido por tentativa de homicídio após encontro marcado nas redes sociais
27 mar, 2026 - 13:48 • Olímpia Mairos
Suspeito terá atacado mulher com arma branca dentro de viatura e abandonado vítima junto a hospital.
A Polícia Judiciária (PJ), através da Diretoria do Norte, deteve um homem de 33 anos suspeito dos crimes de homicídio qualificado na forma tentada e roubo agravado, ocorridos no dia 25 de março, em Alfena, no concelho de Valongo.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
Em comunicado, a PJ esclarece que os factos tiveram origem num encontro previamente combinado entre suspeito e vítima “através da aplicação Instagram”. Já no interior da viatura da mulher, de 30 anos, o homem terá iniciado o ataque.
Segundo a investigação, o suspeito “apoderou-se da chave do veículo e do telemóvel da vítima”, tendo depois “desferido múltiplos golpes com uma arma branca”, provocando ferimentos graves “na zona do pescoço, face, costas e membros superiores”.
Apesar da gravidade da situação, o agressor terá obrigado a vítima, já debilitada, a conduzir até junto de uma unidade hospitalar.
“Obrigou-a a conduzir e a estacionar a viatura nas proximidades de uma unidade hospitalar, para onde a encaminhou apeada”, refere a PJ, acrescentando que o suspeito acabou por fugir do local, abandonando o veículo.
A vítima foi internada devido à gravidade dos ferimentos.
O detido, que possui antecedentes criminais por crimes violentos, “irá ser presente à autoridade judiciária competente para primeiro interrogatório judicial e aplicação das medidas de coação”.
- Noticiário das 13h
- 27 mar, 2026
-
- PJ detém homem suspeito de abuso sexual de criança de dois anos em Sintra
- PJ detém quatro pessoas e apreende 350 quilos de haxixe em Olhão
- Homem procurado pelo Paquistão detido pela PJ em Sintra
- PJ detém homem em Palmela por abuso sexual dos filhos
- PJ detém suspeito de rapto e roubo em Faro. Vítima continua desaparecida
- PJ detém em Sintra casal suspeito de burla procurado pelo Brasil
- PJ detém homem suspeito de abuso sexual de criança de dois anos em Sintra
- PJ detém quatro pessoas e apreende 350 quilos de haxixe em Olhão
- Homem procurado pelo Paquistão detido pela PJ em Sintra
- PJ detém homem em Palmela por abuso sexual dos filhos
- PJ detém suspeito de rapto e roubo em Faro. Vítima continua desaparecida
- PJ detém em Sintra casal suspeito de burla procurado pelo Brasil