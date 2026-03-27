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Homem detido por tentativa de homicídio após encontro marcado nas redes sociais

27 mar, 2026 - 13:48 • Olímpia Mairos

Suspeito terá atacado mulher com arma branca dentro de viatura e abandonado vítima junto a hospital.

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A Polícia Judiciária (PJ), através da Diretoria do Norte, deteve um homem de 33 anos suspeito dos crimes de homicídio qualificado na forma tentada e roubo agravado, ocorridos no dia 25 de março, em Alfena, no concelho de Valongo.

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Em comunicado, a PJ esclarece que os factos tiveram origem num encontro previamente combinado entre suspeito e vítima “através da aplicação Instagram”. Já no interior da viatura da mulher, de 30 anos, o homem terá iniciado o ataque.

Segundo a investigação, o suspeito “apoderou-se da chave do veículo e do telemóvel da vítima”, tendo depois “desferido múltiplos golpes com uma arma branca”, provocando ferimentos graves “na zona do pescoço, face, costas e membros superiores”.

Apesar da gravidade da situação, o agressor terá obrigado a vítima, já debilitada, a conduzir até junto de uma unidade hospitalar.

Obrigou-a a conduzir e a estacionar a viatura nas proximidades de uma unidade hospitalar, para onde a encaminhou apeada”, refere a PJ, acrescentando que o suspeito acabou por fugir do local, abandonando o veículo.

A vítima foi internada devido à gravidade dos ferimentos.

O detido, que possui antecedentes criminais por crimes violentos, “irá ser presente à autoridade judiciária competente para primeiro interrogatório judicial e aplicação das medidas de coação”.

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