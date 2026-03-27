IPO do Porto lança campanha para incentivar os mais jovens a doar sangue

Estudantes da Universidade de Trás os Montes e Alto Douro (UTAD) juntaram-se ao Instituto Português de Oncologia do Porto (IPO) para incentivar estudantes universitários a doar sangue.

"Tu és o tipo de alguém" é a campanha "pensada de jovens para jovens", lançada no dia nacional do dador de sangue, que quer incentivar os dadores mais novos a "dar match" com a doação de sangue, um processo "seguro e rápido", como explica à Renascença Diana Agra, uma das estudantes ligadas ao projeto.

Em 2025, o IPO registou 8603 dádivas, um número que reflete "uma percentagem de descida nos últimos anos", desde a pandemia, avança a diretora do serviço de Imuno-Hemoterapia do IPO, Maria Rosales.

A médica aponta como causas para as quedas "mais individualismo, haver alguns comportamentos de risco que têm aumentado, como mais viagens, comportamentos sexuais de risco, algumas situações que podem ter mais causa de suspensão temporária".

Apesar das "causas variadas", Rosales diz que o investimento do IPO "está precisamente em sensibilizar, atrair e fidelizar jovens para, assim, conseguir alargar a quantidade de dádivas".

Para isso, os alunos da UTAD avançaram com "uma ideia arrojada" de ligar a doação de sangue às dating apps, "algo muito comum no nosso dia-a-dia", conta a aluna Diana Angra.

"Quando as pessoas recorrem a estas aplicações de encontros, procuram alguém que se enquadre nos seus ideais e nas suas expectativas. O mesmo acontece no match do IPO. Os tipos de sangue que são iguais criam o match perfeito e daí conseguimos associar esta dádiva de sangue a um ato de amor e de altruísmo" reflete a estudante.

"Aqui a nossa ideia é mesmo esclarecer outros jovens e promover a ideia de que dar sangue é um processo seguro e bastante fácil e até rápido" é o objetivo dos jovens, que querem "pegar em todas as ideias pré-concebidas que existem e desmistificá-las" e combater a desinformação.