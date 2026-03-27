Liga dos Bombeiros manifesta dúvidas sobre apoio aos combustíveis

A Liga dos Bombeiros Portugueses saúda os apoios do Governo para ajudar o setor a enfrentar a subida no preço dos combustíveis, no entanto, o presidente da instituição, António Nunes, diz à Renascença que subsistem dúvidas sobre a forma como vão ser processadas essas ajudas financeiras.

"Nós trabalhamos em três áreas distintas tais como o combate aos incêndios, também nos acidentes, transporte de doentes urgentes e transporte de doentes não urgentes. Não sabemos ainda como se vai fazer esse processo. Não sabemos se há um subsídio direto ou se é um subsídio por abastecimento e como se vai comprovar o abastecimento porque, provavelmente a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil é a entidade que faz, normalmente, o pagamento aos corpos de bombeiros a não ser que haja uma compensação direta com as finanças. É isso que não sabemos", declara.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



António Nunes diz que gostaria que a Liga tivesse sido contactada pelo Governo para perceber o processo de atribuição dos apoios e assegurar que chegam efetivamente às corporações de bombeiros.

Quanto aos valores decididos pelo Executivo, António Nunes considera que são aceitáveis, embora entenda que, nalguns casos, pudessem ir mais longe.

"Temos de ver que isto se enquadra num apoio global do Estado a vários setores. Naturalmente que para as viaturas que fazem algumas centenas de quilómetros por dia, não faz sentido que seja esse o valor, mas para outras eventualmente fará. É por isso que temos algumas dúvidas sobre o processo. Precisamos de o perceber e poderíamos estar em melhores condições se nos tivessem explicado a situação", aponta.

As associações humanitárias de bombeiros vão receber uma ajuda extraordinária de 360 euros por veículo pesado, o que corresponde a 10 cêntimos por litro para 1.200 litros de combustível por mês, e 120 para os restantes veículos, o que corresponde a 10 cêntimos por litro para 400 litros por mês.