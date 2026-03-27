Madeira. Grande derrocada no Curral das Freiras sem vítimas

[Atualizado às 11h40 com declarações do autarca da Câmara de Lobos]

Uma derrocada de grandes dimensões ocorreu esta sexta-feira no Curral das Freiras, concelho da Câmara de Lobos, na Madeira.

Segundo indicação de fonte oficial do governo regional da Madeira, à Renascença, não há vítimas a registar. Informação corroborada, igualmente, pelo autarca da Câmara de Lobos, à Renascença.

Celso Bettencourt explica que não havia casas por cima da deslocação de massa. Já quanto a habitações que estão a cerca de 100 ou 150 metros, o presidente da Câmara de Lobos admite que podem ser deslocadas, "mas só numa situação em que se avalie que pode haver risco de mais derrocadas".

A derrocada ocorreu entre o sítio das Balseiras e a Seara Velha.

No local estão bombeiros, Proteção Civil e polícia. As circunstâncias do incidente estão a ser avaliadas pelas autoridades.

Segundo Celso Bettencourt, tem chovido de forma constante na Madeira e, quando há este tipo de precipitação, este tipo de derrocadas são mais propícias de ocorrer.