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Saúde
Médico que assistiu grávida da Moita suspeitou de sofrimento fetal
27 mar, 2026 - 15:45 • Anabela Góis , João Carlos Malta com Lusa
O encaminhamento foi para o Hospital de Santa Maria, uma vez que "as unidades hospitalares da margem sul se encontravam sem vagas ou com constrangimentos nos respetivos blocos de partos".
A grávida que teve o bebé antes de entrar na urgência do Hospital Santa Maria não tinha parto agendado e o INEM foi contactado seis horas depois de as águas rebentarem, tendo o médico suspeitado de sofrimento fetal.
Segundo o que o INEM disse à Renascença, "o pedido de socorro foi recebido no CODU às 07h05, referente a uma grávida com 39 semanas de gestação, com cerca de 30 anos, na zona do Vale da Amoreira".
O mesmo INEM, em resposta à Renascença, diz que às 07h08 foram acionados os Bombeiros Voluntários da Moita, e que às 07h27 transmitiram ao CODU a avaliação da situação.
A grávida "estava estável, com 39 semanas e 3 dias", e a "rutura de bolsa ocorrida cerca da 01h00, com presença de mecónio - situação que sugere necessidade de avaliação por neonatologia - e contrações com intervalo inferior a 5 minutos".
A presença de mecónio significa que o bebé eliminou as primeiras fezes dentro do útero ou durante o parto, colorindo o líquido amniótico. .
O maior perigo é que o bebé inale esta mistura, o que pode obstruir as vias aéreas e provocar infeção pulmonar grave.
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O mesmo Instituto diz que face à evolução do quadro clínico, foi acionada a VMER do Barreiro. "Após avaliação médica no local, foi decidido o transporte para uma unidade hospitalar com capacidade de neonatologia", concretiza o INEM.
Uma informação entretanto enviada pela Unidade de Saúde Local do Arco Ribeirinho, a que pertence o hospital do Barreiro, no distrito de Setúbal, refere que não estava qualquer indução de trabalho de parto e/ou cesariana programada para hoje.
Fonte ligada ao processo disse à Lusa que o transporte decorreu com apoio de batedores.
A SIC tinha noticiado que uma mulher que tinha o parto marcado para esta manhã no Hospital do Barreiro acabou por ser transportada pelos bombeiros para o Hospital Santa Maria. Fonte do Santa Maria confirmou à Lusa que a mulher e o bebé estão bem.
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