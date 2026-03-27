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Médico que assistiu grávida da Moita suspeitou de sofrimento fetal

27 mar, 2026 - 15:45 • Anabela Góis , João Carlos Malta com Lusa

O encaminhamento foi para o Hospital de Santa Maria, uma vez que "as unidades hospitalares da margem sul se encontravam sem vagas ou com constrangimentos nos respetivos blocos de partos".

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A grávida que teve o bebé antes de entrar na urgência do Hospital Santa Maria não tinha parto agendado e o INEM foi contactado seis horas depois de as águas rebentarem, tendo o médico suspeitado de sofrimento fetal.

Segundo o que o INEM disse à Renascença, "o pedido de socorro foi recebido no CODU às 07h05, referente a uma grávida com 39 semanas de gestação, com cerca de 30 anos, na zona do Vale da Amoreira".

O mesmo INEM, em resposta à Renascença, diz que às 07h08 foram acionados os Bombeiros Voluntários da Moita, e que às 07h27 transmitiram ao CODU a avaliação da situação.

A grávida "estava estável, com 39 semanas e 3 dias", e a "rutura de bolsa ocorrida cerca da 01h00, com presença de mecónio - situação que sugere necessidade de avaliação por neonatologia - e contrações com intervalo inferior a 5 minutos".

A presença de mecónio significa que o bebé eliminou as primeiras fezes dentro do útero ou durante o parto, colorindo o líquido amniótico. .

O maior perigo é que o bebé inale esta mistura, o que pode obstruir as vias aéreas e provocar infeção pulmonar grave.

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O encaminhamento foi para o Hospital de Santa Maria, uma vez que "as unidades hospitalares da margem sul se encontravam sem vagas ou com constrangimentos nos respetivos blocos de partos".

Uma informação entretanto enviada pela Unidade de Saúde Local do Arco Ribeirinho, a que pertence o hospital do Barreiro, no distrito de Setúbal, refere que não estava qualquer indução de trabalho de parto e/ou cesariana programada para hoje.

Fonte ligada ao processo disse à Lusa que o transporte decorreu com apoio de batedores.

A SIC tinha noticiado que uma mulher que tinha o parto marcado para esta manhã no Hospital do Barreiro acabou por ser transportada pelos bombeiros para o Hospital Santa Maria. Fonte do Santa Maria confirmou à Lusa que a mulher e o bebé estão bem.

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