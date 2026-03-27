Médico que assistiu grávida da Moita suspeitou de sofrimento fetal

A grávida que teve o bebé antes de entrar na urgência do Hospital Santa Maria não tinha parto agendado e o INEM foi contactado seis horas depois de as águas rebentarem, tendo o médico suspeitado de sofrimento fetal.

Segundo o que o INEM disse à Renascença, "o pedido de socorro foi recebido no CODU às 07h05, referente a uma grávida com 39 semanas de gestação, com cerca de 30 anos, na zona do Vale da Amoreira".

O mesmo INEM, em resposta à Renascença, diz que às 07h08 foram acionados os Bombeiros Voluntários da Moita, e que às 07h27 transmitiram ao CODU a avaliação da situação.

A grávida "estava estável, com 39 semanas e 3 dias", e a "rutura de bolsa ocorrida cerca da 01h00, com presença de mecónio - situação que sugere necessidade de avaliação por neonatologia - e contrações com intervalo inferior a 5 minutos".

A presença de mecónio significa que o bebé eliminou as primeiras fezes dentro do útero ou durante o parto, colorindo o líquido amniótico. .

O maior perigo é que o bebé inale esta mistura, o que pode obstruir as vias aéreas e provocar infeção pulmonar grave.