Motorista da TVDE condenado a cinco anos e meio de prisão por agredir dois passageiros

Um motorista da TVDE foi esta sexta-feira condenado a cinco anos e meio de prisão por ter espancado, na madrugada de 27 de fevereiro de 2025, no Porto, dois passageiros, que eram irmãos, tendo um deles ficado com lesões permanentes.

Durante a leitura do acórdão no Tribunal São João Novo, no Porto, a juíza presidente afirmou que o agressor, de 36 anos, faltou claramente à verdade sobre o que aconteceu naquela madrugada.

"Apresentou versões diferentes dos factos", salientou a magistrada.

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A juíza recordou que, quando prestou declarações, o arguido, sem antecedentes criminais, disse que os dois passageiros foram agredidos, mas não por si.

"Esta versão não convenceu o tribunal, porque ela é contraditória com a prova consistentemente produzida em tribunal", assinalou.

A magistrada referiu que na sequência das agressões, sem qualquer motivo, deixou "gravíssimas consequências" para um dos ofendidos que, em virtude dessas, ficou com lesões para a vida.