Navio-hotel sofre entrada de água no rio Douro e passageiros e tripulantes retirados

Um navio-hotel, com 95 pessoas, sofreu uma entrada de água a bordo alegadamente após sofrer um rombo no casco na quinta-feira, quando navegava no rio Douro, estando a Autoridade Marítima a realizar uma nova inspeção à embarcação.

A Autoridade Marítima Nacional disse hoje, em comunicado, que o navio-hotel alegadamente terá sofrido um rombo no casco, enquanto navegava na Via Navegável do Douro, na zona da Foz do Tua, "desconhecendo-se as causas que estão na origem da ocorrência".

A embarcação seguiu pelos próprios meios até ao cais do Pinhão, concelho de Alijó, onde atracou, e os 95 passageiros e tripulantes não marítimos desembarcaram "em segurança", não havendo registo de feridos.

Segundo a Autoridade Marítima, no local, após terem sido realizados trabalhos de esgotamento da água do navio, uma equipa de mergulho identificou um rombo no casco e procedeu, posteriormente, ao tamponamento do mesmo.

Acrescentou que se encontra hoje a "realizar nova inspeção ao navio-hotel, a fim de garantir condições de segurança para o navio seguir para o estaleiro, onde será reparado".

Durante o dia de hoje está prevista a recolha de provas do leito do rio, por elementos do Grupo de Mergulho Forense e Operações Subaquáticas da Polícia Marítima (GMF-OPS), no âmbito do inquérito de sinistro marítimo em curso.

Referiu ainda que o mestre foi notificado para a necessidade de apresentar um relatório de mar acerca do incidente.

O alerta foi dado às 12:15 de quinta-feira, o Comando Local da Polícia Marítima do Douro, através do posto da Régua, tomou conta da ocorrência, contando com o apoio dos bombeiros do Pinhão, concelho de Alijó, distrito de Vila Real.