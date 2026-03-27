Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 27 mar, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Lisboa

Pessoas cegas avaliam novo percurso de orientação na Gare do Oriente

27 mar, 2026 - 15:59 • Lusa

Fase piloto decorre até dia 20 de outubro deste ano. O itinerário integra um piso podotátil caracterizado por cores e relevos e é complementado pelo sistema NaviLens, com uma aplicação móvel que permite a leitura dos códigos "wayfinding" colocados no local

A+ / A-

A Transportes Metropolitanos de Lisboa (TML) está a testar, durante um ano, um novo percurso para orientação de pessoas cegas na Gare do Oriente, em Lisboa, com recurso a um sistema de sinalética lida pelo telemóvel do utilizador.

Numa resposta enviada à Lusa, a TML refere que está a convidar pessoas cegas ou com baixa visão, desde 20 de outubro do ano passado, a experimentarem o trajeto baseado no sistema de sinalética "wayfinding" para ligar a estação de metro do Oriente aos cais dos autocarros da Carris Metropolitana.

O itinerário integra um piso podotátil caracterizado por cores e relevos e é complementado pelo sistema NaviLens, com uma aplicação móvel que permite a leitura dos códigos "wayfinding" colocados no local, dando sinais e informação em áudio ao telemóvel do utilizador.

"A novidade nesta fase é que, após as primeiras visitas de experimentação foram implementadas várias melhorias. Entre elas destacam-se o reforço de sinalética de "wayfinding" em diversos pontos da estação e a criação de ações de formação dirigidas aos utilizadores, através de visitas acompanhadas por técnicos especializados em orientação e mobilidade", escreve a empresa.

A gestora da rede da Carris Metropolitana afirma que "estas soluções permitem que os utilizadores se orientem no espaço, identifiquem pontos de referência e realizem o percurso de forma mais segura e autónoma".

O percurso inclui também a ligação gerida pela Infraestruturas de Portugal (IP) entre a estação de metro e o terminal rodoviário, "garantindo a continuidade e a fluidez do percurso entre os diferentes modos de transporte".

Os contributos recolhidos servem para analisar a eficácia das soluções implementadas e apoiar decisões sobre uma eventual expansão do sistema a outros interfaces de transporte da Área Metropolitana de Lisboa.

A Transportes Metropolitanos de Lisboa disponibilizou "um guia de apoio e uma planta em alto contraste" para quem preferir realizar a experiência de forma autónoma.

O projeto, que une o Metropolitano de Lisboa, a IP, o Instituto Nacional para a Reabilitação e a Associação dos Cegos e Amblíopes de Portugal, com o apoio técnico da empresa SERTEC, disponibiliza ainda um formulário para os participantes avaliarem a experiência. A iniciativa é integrada num projeto europeu mais alargado, o UPPER.

Esta fase piloto decorre até dia 20 de outubro deste ano.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 27 mar, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

Melania chega a cimeira com um humanóide que anda e fala

EUA

Melania chega a cimeira com um humanóide que anda e fala

"Fiz asneira!" Colisão entre avião e carro de bombeiros provoca dois mortos no aeroporto de La Guardia

"Fiz asneira!" Colisão entre avião e carro de bombeiro(...)

Divulgadas imagens do cantor Justin Timberlake a ser detido depois de conduzir embriagado

Divulgadas imagens do cantor Justin Timberlake a ser d(...)

Embaixador Torres Pereira. Forçar mudança política no Irão “ainda está no pensamento” de EUA e Israel

Embaixador Torres Pereira. Forçar mudança política no (...)

De que se queixam os Media?

De que se queixam os Media?