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PJ detém homem suspeito de abuso sexual de criança de dois anos em Sintra

27 mar, 2026 - 12:04 • Olímpia Mairos

Suspeito, marido da avó paterna, terá abusado do menor após ficar sozinho com a criança.

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A Polícia Judiciária (PJ), através da Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo, deteve um homem de 34 anos, marido da avó paterna da vítima, “fortemente indiciado da prática do crime de abuso sexual de crianças agravado” sobre um menino de dois anos.

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Em comunicado, a PJ indica que os factos ocorreram em Sintra, “no seio de um agregado familiar composto pelo menor, respetivos pais, avó paterna e marido da avó paterna”.

“Aproveitando a criança ter ficado aos seus cuidados, durante pouco mais de 20 minutos, o agressor levou-a para o seu próprio quarto, onde praticou os abusos sexuais”, refere a polícia, acrescentando que “nesse mesmo dia, o menino apresentou queixas de dor e uma laceração na região genital”.

Os pais contactaram de imediato a linha Saúde 24, através da qual a criança foi encaminhada para o hospital”, onde foi realizada “a perícia médico-legal de natureza sexual por um perito do Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses”, refere a Polícia Judiciária.

Após a comunicação do caso, “a Secção de Investigação de Crimes Sexuais deslocou-se ao local e realizou as diligências necessárias e urgentes junto da vítima e dos seus familiares”, nomeadamente em contexto hospitalar.

No seguimento da investigação, a PJ afirma ter reunido “fortes elementos indiciadores da prática do crime pelo suspeito”, tendo avançado para a detenção.

O homem “será presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das adequadas medidas de coação”.

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