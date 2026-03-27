Polícia Marítima apreende quase uma tonelada de tamboril em Sines

A Polícia Marítima apreendeu, na madrugada desta sexta-feira, 984 quilos de tamboril no porto de pesca de Sines, durante uma ação de fiscalização dirigida à pesca profissional.

Em comunicado, a autoridade refere que “os elementos do Comando Local da Polícia Marítima de Sines apreenderam 984kg de tamboril” no decorrer da operação.

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Durante a ação, foi fiscalizada uma embarcação, tendo sido detetado “um total de capturas que excedia os valores legalmente permitidos”, com a presença do pescado a bordo.

Na sequência da infração, “foi elaborado o respetivo auto de notícia” e, como medida cautelar, “o pescado foi apreendido”, acrescenta a Polícia Marítima, indicando que será posteriormente vendido em lota, “revertendo o valor a favor do processo”.

Na operação estiveram envolvidos “três elementos do Comando Local da Polícia Marítima de Sines, apoiados por uma viatura”.