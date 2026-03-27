Ouvir
  • Noticiário das 15h
  • 27 mar, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Apreensão

Polícia Marítima apreende quase uma tonelada de tamboril em Sines

27 mar, 2026 - 14:04 • Olímpia Mairos

Pescado excedia quantidades permitidas e foi apreendido durante ação de fiscalização no porto de Sines.

A+ / A-
Polícia Marítima apreende quase uma tonelada de tamboril em Sines. Foto: Autoridade Marítima
Polícia Marítima apreende quase uma tonelada de tamboril em Sines. Foto: Autoridade Marítima
Pescado excedia quantidades permitidas e foi apreendido durante ação de fiscalização no porto de Sines. Foto: Autoridade Marítima
Pescado excedia quantidades permitidas e foi apreendido durante ação de fiscalização no porto de Sines. Foto: Autoridade Marítima

A Polícia Marítima apreendeu, na madrugada desta sexta-feira, 984 quilos de tamboril no porto de pesca de Sines, durante uma ação de fiscalização dirigida à pesca profissional.

Em comunicado, a autoridade refere que “os elementos do Comando Local da Polícia Marítima de Sines apreenderam 984kg de tamboril” no decorrer da operação.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Durante a ação, foi fiscalizada uma embarcação, tendo sido detetado “um total de capturas que excedia os valores legalmente permitidos”, com a presença do pescado a bordo.

Na sequência da infração, “foi elaborado o respetivo auto de notícia” e, como medida cautelar, “o pescado foi apreendido”, acrescenta a Polícia Marítima, indicando que será posteriormente vendido em lota, “revertendo o valor a favor do processo”.

Na operação estiveram envolvidos “três elementos do Comando Local da Polícia Marítima de Sines, apoiados por uma viatura”.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 15h
  • 27 mar, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

Melania chega a cimeira com um humanóide que anda e fala

EUA

Melania chega a cimeira com um humanóide que anda e fala

"Fiz asneira!" Colisão entre avião e carro de bombeiros provoca dois mortos no aeroporto de La Guardia

"Fiz asneira!" Colisão entre avião e carro de bombeiro(...)

Divulgadas imagens do cantor Justin Timberlake a ser detido depois de conduzir embriagado

Divulgadas imagens do cantor Justin Timberlake a ser d(...)

Embaixador Torres Pereira. Forçar mudança política no Irão “ainda está no pensamento” de EUA e Israel

Embaixador Torres Pereira. Forçar mudança política no (...)

De que se queixam os Media?

De que se queixam os Media?