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Apreensão
Polícia Marítima apreende quase uma tonelada de tamboril em Sines
27 mar, 2026 - 14:04 • Olímpia Mairos
Pescado excedia quantidades permitidas e foi apreendido durante ação de fiscalização no porto de Sines.
A Polícia Marítima apreendeu, na madrugada desta sexta-feira, 984 quilos de tamboril no porto de pesca de Sines, durante uma ação de fiscalização dirigida à pesca profissional.
Em comunicado, a autoridade refere que “os elementos do Comando Local da Polícia Marítima de Sines apreenderam 984kg de tamboril” no decorrer da operação.
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Durante a ação, foi fiscalizada uma embarcação, tendo sido detetado “um total de capturas que excedia os valores legalmente permitidos”, com a presença do pescado a bordo.
Na sequência da infração, “foi elaborado o respetivo auto de notícia” e, como medida cautelar, “o pescado foi apreendido”, acrescenta a Polícia Marítima, indicando que será posteriormente vendido em lota, “revertendo o valor a favor do processo”.
Na operação estiveram envolvidos “três elementos do Comando Local da Polícia Marítima de Sines, apoiados por uma viatura”.
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