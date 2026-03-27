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Tempo. Fim de semana de sol com manhãs frias e tardes quentes
27 mar, 2026 - 08:00 • João Malheiro
Temperatura amena, dentro do esperado para a época primaveril. Haverá rajadas de vento fortes, especialmente no litoral Norte.
No fim de semana de 28 e 29 de março só vai dar sol, segundo as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).
As temperaturas mínimas vão baixar ligeiramente, antecipando-se períodos de frio que vão exigir algum cuidado, especialmente ao início da manhã. Haverá rajadas de vento fortes, especialmente no litoral Norte.
No entanto, à medida que os dias avançarem ficará mais calor.
Sábado vai ser o dia mais quente, com temperaturas máximas a ultrapassarem os 20 graus. Já no domingo, haverá uma nova descida das máximas e das mínimas.
No Arquipélago da Madeira, as temperaturas mínimas vão ficar nos 18 graus e as máximas nos 22 graus.
No Arquipélago dos Açores, deverá haver sol, mas com a hipótese de alguns aguaceiros no domingo.
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