Trabalhadores da RTP aprovam greve contra "proposta de cortes salariais"

Os sindicatos vão reunir-se com o Conselho de Opinião e com o Conselho Geral Independente a 30 e 31 de março, respetivamente.

Na reunião desta sexta-feira também foi decidida outra forma de luta: um abaixo-assinado de apoio à posição sindical e a incluir a retirada de confiança ao Conselho de Administração da RTP .

Os pré-avisos de greve vão ser agora apresentados pelos sindicatos: FE, FETESE, SICOMP, SINDETELCO, SINTTAV, SITESE, SITIC, SJ, SMAV, STT.

Os mesmos sindicatos que representam os trabalhadores da empresa foram mandatados para apresentar os respetivos pré-avisos de greve ao trabalho normal, suplementar e feriados, “ em momento oportuno”.

“O plenário geral de trabalhadores da RTP aprovou hoje, por unanimidade e aclamação, formas de luta em resposta à proposta de corte salarial apresentada pela Administração da empresa”, indica um comunicado conjunto dos sindicatos representativos da empresa, enviado às redações.

O plenário de trabalhadores da RTP aprovou esta sexta-feira uma greve contra uma "proposta de corte salarial" apresentada pela administração da estação pública.

"A partir de agora, passamos a ser RTP Antena 1, R(...)

A próxima reunião com o Conselho de Administração, no âmbito da negociação do Acordo de Empresa, está agendada para 1 de abril.

A Comissão de Trabalhadores da RTP avançou, na quinta-feira, que a Administração propôs um aumento salarial de 7,50 euros, abaixo da recomendação do Governo.

“A proposta apresentada pela Administração para a revisão do Acordo da Empresa é um insulto deliberado a quem, todos os dias, assegura o serviço público de media. Perante a recomendação do Governo para o setor empresarial do Estado, que aponta para aumentos de 56,58 euros, a Administração responde com 7,50 euros", segundo num comunicado conjunto da Comissão de Trabalhadores (CT) da RTP e da Subcomissão de Trabalhadores do Porto.

A proposta inicial da Administração foi de um aumento de cinco euros.

Segundo a mesma nota, a Administração da estação pública quer ainda eliminar os 3% de desconto para o seguro de complemento de reforma, acabar com o subsídio de deslocação e que o trabalhador tenha que pagar três vezes mais pelo seguro.

Por outro lado, o valor do subsídio de refeição não vai sofrer alterações, “apesar do aumento dos custos nos refeitórios da empresa e fora deles”.

A CT da RTP e a subcomissão do Porto assinalaram ainda que a recusa do ministro da Presidência, Leitão Amaro, em atualizar a Contribuição para o Audiovisual, que está indexada à inflação, retira, este ano, aproximadamente seis milhões de euros à empresa.

Desde 2017, a perda acumulada corresponde a 135 milhões de euros.