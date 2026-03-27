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TVDE em Lisboa: táxis pedem reunião urgente à Câmara após acordo com Uber e Bolt

27 mar, 2026 - 13:01 • Olímpia Mairos

Associações alertam para “concorrência desequilibrada” e criticam acordo entre plataformas e autarquia.

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A Federação Portuguesa do Táxi (FPT) e a Antral (Associação Nacional dos Transportadores Rodoviários em Automóveis Ligeiros) pediram uma reunião urgente ao presidente da Câmara Municipal de Lisboa, na sequência do acordo entre as plataformas Uber e Bolt e a autarquia para a criação de zonas específicas de estacionamento para veículos TVDE.

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Em comunicado conjunto, as associações manifestam preocupação com a medida, considerando que “a criação destas zonas específicas introduz a descaracterização do próprio conceito de TVDE”.

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A FPT e a Antral alertam ainda que a iniciativa “promove zonas de convergência atípicas com o Táxi”, o que, no seu entender, agrava “uma concorrência já excessivamente desequilibrada” entre os dois setores.

As associações questionam também a eficácia do acordo, sublinhando que, “daquilo que é público, o acordo assinado não cumpre o objetivo anunciado”, nomeadamente no que diz respeito a reduzir os constrangimentos de mobilidade.

Segundo defendem, o problema mantém-se devido à dimensão da frota, já que se trata de “uma frota TVDE que continua sem contingentação”.

Perante este cenário, a FPT e a Antral consideram urgente um esclarecimento por parte do executivo municipal e aguardam a marcação de uma reunião com o presidente da Câmara de Lisboa.

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