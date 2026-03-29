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TAP
TAP retoma a ligação entre Portugal e a Venezuela
29 mar, 2026 - 23:39 • Rita Vila Real com Lusa
Depois de perto de quatro meses suspensa, a ligação entre Caracas e Lisboa é retomada duas vezes por semana.
É retomada esta segunda-feira a ligação aérea da TAP entre Portugal e a Venezuela, interrompida a 22 de novembro por motivos de segurança, devido às tensões políticas na região.
A interrupção dos voos ocorreu na sequência de alertas emitidos pelos Estados Unidos e por Espanha, que recomendavam cautela ao sobrevoar o espaço aéreo venezuelano, numa altura marcada pelo aumento da atividade militar e pelo clima de instabilidade política.
Pouco tempo depois, as autoridades venezuelanas revogaram as licenças de operação de várias companhias internacionais, incluindo a TAP, acusando-as de se terem "unido a atos de terrorismo" promovidos pelos Estados Unidos, o que gerou críticas de organizações de aviação e dificultou a retoma dos voos.
Tensões EUA-Venezuela
TAP vai retomar voos para a Venezuela a 30 de março
A interrupção dos voos ocorreu na sequência de ale(...)
António da Silva é luso-venezualano e, apesar de não ter tido necessidade de se deslocar a Portugal neste período, conta à Renascença que alguns membros da comunidade sofreram com as dificuldades de se deslocarem.
Pelo "valor de um bilhete mais alto" ou pela necessidade de fazer "uma rota mais longa com uma ou duas paragens antes de chegar ao destino", os portugueses na Venezuela viram-se obrigados a fazer uma viagem que os deixa "mais cansados, mais chateados e mais agoniados".
"Tem que se pagar mais, tem que demorar mais tempo, um dia ou dois dias mais, ficar em um hotel ou alguma coisa assim para fazer a paragem", diz o luso-venezuelano. Entre os percursos possíveis, a ligação podia ser feita pelo Panamá, pela República Dominicana ou pela Colômbia.
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