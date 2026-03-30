Ouvir
  • Noticiário das 3h
  • 31 mar, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Tráfico de droga

Apreendidas 3,44 toneladas de haxixe ao largo das costas vicentiva e algarvia

30 mar, 2026 - 23:28 • Lusa

Polícia Judiciária apreendeu 86 fardos de haxixe, três viaturas (duas delas de alta cilindrada) e "munições de calibre 7,62×39 milímetros".

A+ / A-

Uma operação das autoridades portuguesas contra o narcotráfico marítimo internacional permitiu apreender 3,44 toneladas de haxixe na madrugada desta segunda-feira, ao largo das costas vicentina e algarvia, revelou a Polícia Judiciária (PJ).

A operação foi realizada no âmbito da cooperação internacional que as autoridades portuguesas mantêm com outros países para combater o transporte de estupefacientes e "desferiu um rude golpe numa rede de trafico marítimo", com a apreensão de 86 fardos de haxixe, que totalizaram um peso de 3.440 quilos, segundo o comunicado divulgado.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

A PJ destacou que foram também apreendidas três viaturas, duas delas de alta cilindrada, e "munições de calibre 7,62×39 milímetros, normalmente usadas pela espingarda automática de assalto AK 47 (vulgarmente designada 'kalashnikov')".

Participaram na ação a Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes da PJ e o MAOC-N (sigla em inglês para Centro de Análise e Operações Marítimas Narcóticos), que inclui oito países da União Europeia (Bélgica, França, Alemanha, Irlanda, Itália, Espanha, Países Baixos e Portugal) e o Reino Unido.

A operação contou ainda com a colaboração da Unidade de Controlo Costeiro e de Fronteiras da GNR, que prestou apoio operacional para a intervenção conduzida nas costas vicentina (oeste do Algarve e sudoeste alentejano) e algarvia (sul), acrescentou.

"A investigação teve origem num inquérito titulado pelo Departamento de Investigação e Ação Penal Regional de Coimbra, dirigido ao combate de organizações criminosas transnacionais que, com bases em todo o território nacional e em Espanha, introduzem elevadas quantidades de haxixe, por via marítima e terrestre, que depois são distribuídas em toda a Península Ibérica e restante Europa", contextualizou a PJ.

A corporação policial assinalou ainda que a investigação não está concluída e continuará a ser desenvolvida pela Diretoria do Centro da PJ, em articulação com as autoridades nacionais e internacionais.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 3h
  • 31 mar, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

Combustível mais barato estraga os motores?

Combustíveis

Combustível mais barato estraga os motores?

Indústria nacional de defesa "vai ter o melhor ano de sempre"

Indústria nacional de defesa "vai ter o melhor ano de (...)

Melania chega a cimeira com um humanóide que anda e fala

Melania chega a cimeira com um humanóide que anda e fa(...)

Forçar mudança política no Irão “ainda está no pensamento” de EUA e Israel

Forçar mudança política no Irão “ainda está no pensame(...)

De que se queixam os Media?

De que se queixam os Media?