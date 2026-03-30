- Noticiário das 3h
- 31 mar, 2026
-
ASPP confirma que falta de atratividade leva polícias a entregar casos de violência doméstica aos mais jovens
30 mar, 2026 - 10:01 • Jaime Dantas
Líder da Associação Sindical de Profissionais de Polícia confirma denúncia no podcast "Romper o silêncio", da Renascença: os agentes mais experientes da PSP "atiram" os casos de violência doméstica aos profissionais mais jovens.
A Associação Sindical de Profissionais de Polícia (ASPP) reconhece que os agentes mais experientes da Polícia de Segurança Pública (PSP) entregam casos de violência doméstica aos profissionais mais jovens dada a falta de atratividade, nomeadamente salarial.
A denúncia feita por Aurora Dantier, subintendente da PSP, no podcast "Romper o silêncio", uma parceria entre a Renascença e Associação Portuguesa de Mulheres Juristas (APMJ), alerta para o facto de os agentes mais novos não terem, para alám da falta de experiência, a formação necessária para assumir esse tipo de casos.
À Renascença, o secretário nacional da ASPP, Cristiano Correia, confirma a dinâmica: "Acaba por acontecer. Os polícias com alguma experiência ou com algum tempo, surgindo polícias novos, preferem ir para outro tipo de serviço e não ficar com as situações de violência doméstica."
O dirigente da ASPP apresenta como um dos motivos para a escolha dos polícias mais velhos o "conjunto de burocracia que afasta um pouco os agentes", que preferem tarefas mais operacionais.
Cristiano Correia salienta que a violência doméstica "é uma temática sensível, que envolve questões emocionais, relacionadas com conflitos familiares, e os polícias não acharão tão apelativo a enveredar por este tipo de serviço", desenvolve.
O presidente da ASPP acrescenta ainda que, para além das tarefas associadas à violência doméstica não gerarem interesse nos agentes, também são mal pagas, comparando com outras vertentes de carreira.
"Ficando num serviço mais administrativo ou de um horário mais fixo, a compensação financeira não é tão grande, é outra nuance que também pode, de alguma forma, afastar os polícias", remata.
- Noticiário das 3h
- 31 mar, 2026
-
- Falta de experiência, de estímulos e de formação levam maioria dos agentes da PSP a "fugir a sete pés dos casos" de violência doméstica
- Henrique Raposo deteta machismo e desvalorização da violência doméstica na PSP
- Espaço Júlia. Lisboa ganha sítio de apoio às vítimas de violência doméstica
- Violência doméstica: Mulheres juristas defendem tribunal especializado
- Homem detido em Águeda por violência doméstica fica em prisão preventiva
- Falta de experiência, de estímulos e de formação levam maioria dos agentes da PSP a "fugir a sete pés dos casos" de violência doméstica
- Henrique Raposo deteta machismo e desvalorização da violência doméstica na PSP
- Espaço Júlia. Lisboa ganha sítio de apoio às vítimas de violência doméstica
- Violência doméstica: Mulheres juristas defendem tribunal especializado
- Homem detido em Águeda por violência doméstica fica em prisão preventiva