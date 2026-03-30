ASPP confirma que falta de atratividade leva polícias a entregar casos de violência doméstica aos mais jovens

A Associação Sindical de Profissionais de Polícia (ASPP) reconhece que os agentes mais experientes da Polícia de Segurança Pública (PSP) entregam casos de violência doméstica aos profissionais mais jovens dada a falta de atratividade, nomeadamente salarial.

A denúncia feita por Aurora Dantier, subintendente da PSP, no podcast "Romper o silêncio", uma parceria entre a Renascença e Associação Portuguesa de Mulheres Juristas (APMJ), alerta para o facto de os agentes mais novos não terem, para alám da falta de experiência, a formação necessária para assumir esse tipo de casos.

À Renascença, o secretário nacional da ASPP, Cristiano Correia, confirma a dinâmica: "Acaba por acontecer. Os polícias com alguma experiência ou com algum tempo, surgindo polícias novos, preferem ir para outro tipo de serviço e não ficar com as situações de violência doméstica."

O dirigente da ASPP apresenta como um dos motivos para a escolha dos polícias mais velhos o "conjunto de burocracia que afasta um pouco os agentes", que preferem tarefas mais operacionais.

Cristiano Correia salienta que a violência doméstica "é uma temática sensível, que envolve questões emocionais, relacionadas com conflitos familiares, e os polícias não acharão tão apelativo a enveredar por este tipo de serviço", desenvolve.

O presidente da ASPP acrescenta ainda que, para além das tarefas associadas à violência doméstica não gerarem interesse nos agentes, também são mal pagas, comparando com outras vertentes de carreira.

"Ficando num serviço mais administrativo ou de um horário mais fixo, a compensação financeira não é tão grande, é outra nuance que também pode, de alguma forma, afastar os polícias", remata.