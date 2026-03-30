Automóvel percorreu dois quilómetros na linha do Metro do Porto

Um homem de 78 anos percorreu esta segunda-feira, de carro, a linha do metropolitano entre as estações da Senhora da Hora, em Matosinhos, e de Ramalde, no Porto, onde foi intercetado pelos seguranças, revelou à Lusa fonte da Metro.

Segundo a fonte, o carro circulou na via ferroviária cerca de dois quilómetros, passando ainda pelas estações das Sete Bicas e do Viso.

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O alerta foi dado pelas 13h50 e, segundo a mesma fonte, assim que o carro foi imobilizado foi possível constatar que o condutor "mostrava estar desorientado".

O homem foi assistido por uma equipa do Instituto Nacional de Emergência Médica que, depois, o transportou ao hospital, disse.

A situação atrasou a circulação em cerca de 15 minutos, acrescentou a fonte, revelando que o carro foi retirado para a plataforma da estação de Ramalde onde aguardará até à 01h00 de terça-feira para poder ser retirado por um reboque, aproveitando que a partir dessa hora não circulam composições.

A circulação foi, entretanto, restabelecida, assegurou a fonte.