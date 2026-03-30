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Bolt apoia motoristas TVDE com vales de combustível

30 mar, 2026 - 08:26 • Lusa

Os vales serão atribuídos automaticamente através da aplicação Bolt Driver aos motoristas que completem mais de 250 quilómetros em viagens Bolt entre o dia 5 de abril.

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A Bolt vai distribuir 400 vales de combustível no valor de 25 euros aos motoristas de TVDE que estejam ativos na plataforma entre esta segunda-feira, 5 de abril, anunciou a empresa.

Em comunicado, a Bolt refere que a medida vem juntar-se a um conjunto mais alargado de benefícios oferecidos a todos os motoristas TVDE - através de uma parceria com a Ryd que oferece descontos de até 0,15 euro por litro -, que vão ter “uma poupança que se aplica durante todo o ano e que pode ser acumulada com os vales para aqueles que se qualificam”.

Os vales serão atribuídos automaticamente através da aplicação Bolt Driver aos motoristas que completem mais de 250 quilómetros em viagens Bolt entre o dia 5 de abril, refere a nota da Bolt, lembrando que a prioridade será dada “aos condutores com maior número de viagens realizadas durante esse período”.

“A Bolt incentiva todos os motoristas a organizarem os seus horários e a fazerem pausas regulares. Esta iniciativa surge num momento em que o aumento dos preços dos combustíveis continua a pesar nos custos operacionais de todo o setor de transporte privado em Portugal”, refere a nota da plataforma.

Segundo Mário de Morais, Diretor Geral da Bolt Portugal, citado no comunicado, a plataforma procura “ativamente formas de apoiar melhor” as pessoas que colaboram com ela, considerando que esta iniciativa “é mais um passo” nesse sentido.

“Sentimo-nos também encorajados pela transformação da frota TVDE em Portugal: com 43 % dos veículos já elétricos, temos cada vez menos motoristas expostos à volatilidade dos preços dos combustíveis”, explicou.

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Segundo a nota, os condutores que receberem os vouchers necessitam apenas de utilizar o código promocional na aplicação Ryd, ficando com 25 euros de saldo disponível.

No momento de abastecer, basta selecionar o posto de combustível na aplicação e o valor é descontado automaticamente no total da compra, refere ainda a nota.

A aplicação Ryd é uma solução digital para pagamentos móveis que permite abastecer e pagar o combustível diretamente a partir o carro.

O Governo aprovou na sexta-feira medidas para fazer face ao aumento dos combustíveis devido à guerra no Médio Oriente com um custo de cerca de 150 milhões de euros por mês, anunciou o primeiro-ministro, após reunião semanal do Conselho de Ministros.

“Ao todo, as medidas que estamos a tomar significam cerca de 150 milhões de euros por mês de apoio na área dos combustíveis. O equilíbrio financeiro que tem norteado a nossa política dá-nos melhores condições para também podermos enfrentar as adversidades”, defendeu Luís Montenegro.

Além da manutenção do desconto no ISP, em vigor desde 9 de março, o Governo aprovou novos apoios para vigorarem durante três meses, entre 1 de abril e 30 de junho, para o gasóleo profissional utilizado pelos transportes de mercadorias, um apoio extraordinário aos setores agrícola, florestal, das pescas e aquicultura, apoios às associações humanitárias de bombeiros e às empresas de táxis e um pagamento único às Instituições Particulares de Solidariedade Social.

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