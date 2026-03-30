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Cerca de 40 voos cancelados no Aeroporto da Madeira devido ao vento forte

30 mar, 2026 - 19:52 • Lusa

IPMA colocou esta segunda-feira a ilha da Madeira sob aviso amarelo devido à previsão de vento forte, em vigor pelo menos até às 21h00.

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Cerca de 40 voos foram cancelados esta segunda-feira no Aeroporto Internacional da Madeira, entre chegadas e partidas, devido ao vento forte que afeta o arquipélago pelo segundo dia consecutivo.

O "site" da ANA – Aeroportos de Portugal indica que 24 chegadas foram canceladas e dois aviões divergiram entre as 00h55 e as 17h30, ao passo que 12 partidas foram canceladas desde as 04h25.

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O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou esta segunda-feira a ilha da Madeira sob aviso amarelo devido à previsão de vento forte, em vigor pelo menos até às 21h00.

O IPMA indicou que a ilha irá sentir ventos de nordeste com rajadas de até 80 quilómetros por hora (km/h) nos extremos leste e oeste e de até 110 km/h nas regiões montanhosas.

O aviso amarelo, o menos grave de uma escala de três, é emitido sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

Já a Capitania do Porto do Funchal prolongou o aviso de vento forte para a orla marítima do arquipélago da Madeira, que tinha emitido no domingo, até às 06h00 de terça-feira.

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