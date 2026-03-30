Combustíveis: ligeira descida de preços após duas semanas de subidas elevadas

O preço dos combustíveis vai baixar a partir desta segunda-feira., ao contrário do que aconteceu nas últimas semanas, marcadas por "saltos" expressivos.

Segundo os dados da Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG), o preço da gasolina desce dois cêntimos por litro. Menos sorte terá quem tem um carro a gasóleo, que pode manter o mesmo preço, ou mesmo subir um cêntimo por litro.

Desde o início do conflito no Médio Oriente, o preço do litro de diesel subiu cerca de 40 cêntimos, ao passo que o litro de gasolina ficou 19 cêntimos mais caro, provocado pelo encerramento do Estreito de Ormuz, por onde passa cerca de 20% de toda a produção mundial de petróleo.

Para saber onde fica mais barato abastecer na sua zona, pode usar o comparador oficial da DGEG.

[Notícia atualizada às 7h13 para acrescentar possível subida de um cêntimo por litro no gasóleo.]