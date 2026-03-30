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Combustíveis: ligeira descida de preços após duas semanas de subidas elevadas
30 mar, 2026 - 06:00 • Jaime Dantas
Segundo os dados da Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG), o preço da gasolina desce dois cêntimos por litro, o gasóleo mantém o preço da semana passada.
O preço dos combustíveis vai baixar a partir desta segunda-feira., ao contrário do que aconteceu nas últimas semanas, marcadas por "saltos" expressivos.
Segundo os dados da Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG), o preço da gasolina desce dois cêntimos por litro. Menos sorte terá quem tem um carro a gasóleo, que pode manter o mesmo preço, ou mesmo subir um cêntimo por litro.
Desde o início do conflito no Médio Oriente, o preço do litro de diesel subiu cerca de 40 cêntimos, ao passo que o litro de gasolina ficou 19 cêntimos mais caro, provocado pelo encerramento do Estreito de Ormuz, por onde passa cerca de 20% de toda a produção mundial de petróleo.
Para saber onde fica mais barato abastecer na sua zona, pode usar o comparador oficial da DGEG.
[Notícia atualizada às 7h13 para acrescentar possível subida de um cêntimo por litro no gasóleo.]
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