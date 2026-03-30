Detetada "legionella" numa das torres do datacenter do TagusPark

A bactéria "legionella" foi detetada esta segunda-feira numa das torres do datacenter do Taguspark, em Oeiras, durante análises de controlo, estando a decorrer uma inspeção ao local, disse à Lusa fonte do Ministério da Administração Interna (MAI).

De acordo com a mesma fonte, depois do resultado positivo para "legionella" na torre de refrigeração n.º 4 do datacenter do TagusPark, "foram, de imediato, desencadeados procedimentos de avaliação técnica, encontrando-se em curso a análise da distribuição da infraestrutura de refrigeração, para se identificar os locais potencialmente afetados".

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A Direção-Geral da Saúde (DGS) foi alertada e, segundo fonte do MAI, "neste momento, está a decorrer uma inspeção ao local, por parte de uma equipa de peritos", sendo posteriormente feito um relatório para determinar quais as medidas que deverão ser adotadas.

Para já, não foi necessária a evacuação do edifício ou a obrigatoriedade de uso de equipamentos de proteção individual, tendo sido "implementadas medidas corretivas, entre elas o reforço do tratamento com agentes químicos específicos anti-legionella", acrescentou a mesma fonte.

No local onde foi detetada a presença da bactéria "legionella" funcionam a Agência para a Integração, Migrações e Asilo (AIMA), a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR) e o datacenter da Rede Nacional de Segurança Interna (RNSS).