Ouvir
  • Noticiário das 3h
  • 31 mar, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Fiscalização europeia deteta práticas enganosas em campanhas de Black Friday e Cyber Monday

30 mar, 2026 - 13:01 • Olímpia Mairos

Cerca de 30% dos comerciantes analisados apresentavam descontos incorretos durante campanhas promocionais online.

A+ / A-

Uma ação de fiscalização coordenada pela Comissão Europeia revelou práticas enganosas na apresentação de descontos durante a Black Friday e a Cyber Monday, envolvendo centenas de comerciantes a operar online.

Os resultados, divulgados esta segunda-feira em comunicado pela Direção-Geral do Consumidor, resultam de um exercício conjunto — conhecido como “Sweep” (varreduras) — que analisou práticas comerciais entre 3 de novembro e 5 de dezembro de 2025.

“O objetivo foi verificar se os descontos e estratégias de preços estavam em conformidade com a legislação europeia de defesa do consumidor”, lê-se a nota.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

A operação foi realizada em articulação com a rede europeia CPC, sendo que, em Portugal, a fiscalização esteve a cargo da ASAE, com coordenação da Direção-Geral do Consumidor.

No total, foram analisados 314 comerciantes, tendo sido identificado que cerca de 30% apresentavam descontos incorretos. “Quando um desconto é anunciado, o preço de referência deve corresponder ao valor mais baixo praticado nos 30 dias anteriores”, recordam as autoridades, ao abrigo da Diretiva das Indicações de Preços.

O comunicado refere que além destas irregularidades, foram detetadas várias outras práticas consideradas problemáticas ou ilegais. Cerca de 36% dos operadores tentavam adicionar produtos aos carrinhos de compras sem consentimento claro dos consumidores. “Em quatro em cada dez casos, essa adição foi feita sem autorização explícita”, indica o relatório.

Também 34% dos comerciantes recorriam a comparações de preços, mas 6 em cada 10 não explicavam de forma transparente a base dessas comparações. Já 18% utilizavam técnicas de pressão, como alertas de escassez ou cronómetros, sendo que “em mais de metade das situações essas informações revelaram-se enganosas”.

Outra prática identificada foi a aplicação de custos escondidos. “Cerca de 10% dos operadores adicionavam taxas adicionais apenas nas fases finais da compra, como encargos de envio ou de serviço”, refere a mesma fonte.

As autoridades sublinham que práticas como a inclusão de produtos sem consentimento, a apresentação enganosa de preços, falsas alegações de escassez ou a ocultação de custos violam a legislação europeia, nomeadamente a Diretiva das Práticas Comerciais Desleais.

A rede CPC, que integra as autoridades nacionais responsáveis pela aplicação das regras de defesa do consumidor, atua sob coordenação da Comissão Europeia e tem como missão “detetar e combater infrações que afetam os consumidores no mercado único”.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 3h
  • 31 mar, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

Combustível mais barato estraga os motores?

Combustíveis

Combustível mais barato estraga os motores?

Indústria nacional de defesa "vai ter o melhor ano de sempre"

Indústria nacional de defesa "vai ter o melhor ano de (...)

Melania chega a cimeira com um humanóide que anda e fala

Melania chega a cimeira com um humanóide que anda e fa(...)

Forçar mudança política no Irão “ainda está no pensamento” de EUA e Israel

Forçar mudança política no Irão “ainda está no pensame(...)

De que se queixam os Media?

De que se queixam os Media?