Ouvir
  • Noticiário das 3h
  • 31 mar, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Alimentação

Há menos cabrito nacional e está mais caro. "Pode haver rutura" na Páscoa

30 mar, 2026 - 06:30 • Cristina Nascimento

Alerta parte da Associação Portuguesa dos Industriais da Carne. Preço por quilo pode registar um aumento de dois euros.

A+ / A-

Pode faltar cabrito nacional nas mesas dos portugueses esta Páscoa. A hipótese é admitida pela Associação Portuguesa dos Industriais da Carne (APIC). A diretora-executiva Graça Mariano adianta também que, o que existir, será vendido a um preço mais elevado.

“Esta Páscoa é expectável que o cabrito chegue à mesa dos consumidores mais caro pelo menos dois euros por quilo, será variável consoante os supermercados e talhos onde adquirem”, diz à Renascença Graça Mariano.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

O aumento “surge por várias razões”, adianta a diretora-executiva da Associação Portuguesa dos Industriais da Carne. “Pela conjuntura atual que estamos a passar mundialmente, a questão da energia. Adicionalmente, temos questões sanitárias. A questão da doença da língua azul traz menor produção de animais vivos, menos carne, e naturalmente com mais custos, face às vacinas”, explica.

Cabaz alimentar sobe para novo máximo de 254,40 euros

DECO Proteste

Cabaz alimentar sobe para novo máximo de 254,40 euros

Há um ano, era possível comprar os mesmos produtos(...)

Apesar da subida de preço, Graça Mariano acredita que os consumidores vão fazer um esforço para manter tradições.

”Temos o cabrito estonado, cabrito no forno, há várias receitas que estimulam o consumo [de cabrito] e, nesta época festiva, há, claro, uma maior vontade de consumir e, de facto, os consumidores, apesar das bolsas apertadas, fazem um esforço para o adquirir”, antecipa a diretora-executiva da APIC.

Graça Mariano explica que os consumidores “apreciam mais o cabrito nacional” e antecipa que “poderá haver alguma rutura”.

Para evitar falhas, aconselha os consumidores a acautelar a compra “o mais cedo possível” e até que encomendem.

Não teremos a mesma a mesma quantidade disponível no mercado como tivemos no passado face a estas contingências”, remata.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 3h
  • 31 mar, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

Combustível mais barato estraga os motores?

Combustíveis

Combustível mais barato estraga os motores?

Indústria nacional de defesa "vai ter o melhor ano de sempre"

Indústria nacional de defesa "vai ter o melhor ano de (...)

Melania chega a cimeira com um humanóide que anda e fala

Melania chega a cimeira com um humanóide que anda e fa(...)

Forçar mudança política no Irão “ainda está no pensamento” de EUA e Israel

Forçar mudança política no Irão “ainda está no pensame(...)

De que se queixam os Media?

De que se queixam os Media?