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Incêndio numa habitação causa um morto na Trofa
30 mar, 2026 - 07:23 • Lusa
A casa estava totalmente tomada pelas chamas, mas entretanto o fogo já foi dado como extinto.
Um incêndio numa habitação no município da Trofa, distrito do Porto, causou esta madrugada uma vítima mortal, disse à Lusa uma fonte da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).
Um porta-voz do Comando Sub-regional da Área Metropolitana do Porto da ANEPC disse que os bombeiros encontraram a habitação, na povoação de Muro, "totalmente tomada pelas chamas".
O incêndio foi combatido por 14 operacionais, apoiados por cinco veículos, que acorreram ao local após receberem o alerta, pouco depois das 02:00.
A mesma fonte acrescentou que o incêndio já foi extinto.
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