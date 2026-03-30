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Infarmed ordena retirada do mercado de cosmético para rejuvenescimento da pele
30 mar, 2026 - 10:51 • Lusa
Segundo o Infarmed, o "Dives Med / Glow X9 Biorevitalization Peel 4ml" tem na sua composição o ingrediente "fenol", proibido em produtos cosméticos.
A autoridade nacional do medicamento (Infarmed) ordenou a retirada imediata do mercado do produto cosmético "Dives Med / Glow X9 Biorevitalization Peel 4ml" por conter na sua composição um ingrediente proibido.
O Infarmed explica, numa circular informativa publicada no 'site', que a decisão de suspender a comercialização e determinar a retirada do mercado ocorreu na sequência de uma denúncia e de uma ação de fiscalização.
Segundo o Infarmed, o "Dives Med / Glow X9 Biorevitalization Peel 4ml" tem na sua composição o ingrediente "fenol" cuja utilização se encontra proibida em produtos cosméticos.
Por outro lado, adianta, as alegações associadas a este produto dedicado ao rejuvenescimento da pele não cumprem com o previsto no Regulamento da União Europeia aplicável aos produtos cosméticos.
O Infarmed apela às entidades que disponham deste produto para não o disponibilizar ou utilizar e para contactar as empresas Asas Arrojadas Unip. Lda. ou DivesMed Portugal caso pretendam obter informações adicionais.
Recomenda ainda aos consumidores que tenham este produto para não o utilizar.
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