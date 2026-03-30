Jovem de 16 anos mata adversário com foice em recinto desportivo

Um jovem de 16 anos ficou em prisão preventiva por suspeita do homicídio de um outro jovem, de 22 anos, num recinto desportivo em Almada, no distrito de Setúbal, anunciou esta segunda-feira a Polícia Judiciária (PJ).

Num comunicado, a PJ explicou que os factos ocorreram na sexta-feira no decurso de um jogo de futebol entre dois grupos de jovens.

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Na sequência de um conflito, um dos jovens fez uso de uma foice que tinha levado para o local e atingiu com gravidade um outro jovem da equipa rival.

A vítima "foi assistida no local pelo INEM e posteriormente transportada para o Hospital Garcia de Orta, em Almada, onde ficou internado em estado grave, vindo a falecer esta segunda-feira em consequência das graves lesões que lhe foram infligidas na cabeça e região abdominal", indicou a PJ.

No comunicado, a PJ explica que o jovem de 16 anos foi localizado e detido pelo Departamento de Investigação Criminal de Setúbal, num processo que contou com o auxílio e colaboração da Polícia de Segurança Pública.

Presente a primeiro interrogatório judicial, o jovem foi sujeito à medida de coação mais gravosa, a prisão preventiva.

Tanto o agressor como a vítima têm nacionalidade estrangeira.