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MAI suspende militares da GNR de Palmela acusados de sequestro

30 mar, 2026 - 21:16 • Ricardo Vieira

Militares são suspeitos da prática de três crimes de sequestro agravado, um de abuso de poder e outro de injúria agravada.

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O ministro da Administração Interna, Luís Neves, suspendeu quatro militares da GNR de Palmela acusados pelo Ministério Público (MP).

Os militares ficam afastados de funções preventivamente, durante um período de 90 dias, anunciou esta segunda-feira o Ministério da Administração Interna (MAI).

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A decisão foi tomada "com base na proposta apresentada pela Inspeção-Geral da Administração Interna (IGAI)", indica o gabinete do ministro Luís Neves.

"Atendendo à gravidade dos factos descritos e às exigências cautelares que o caso impõe, bem como a existência de fortes indícios da prática de infrações muito graves – que caso se venham a comprovar consubstanciam a violação de deveres disciplinares, geram alarme social e perturbam a ordem e tranquilidade públicas, sendo suscetíveis de afetar a credibilidade e a confiança dos cidadãos – a IGAI considerou ser esta a medida adequada", refere o comunicado.

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Luís Neves sublinha que "estes comportamentos são totalmente excecionais nas forças de segurança", mas "o exercício da autoridade do Estado só é legítimo quando assenta no estrito cumprimento da lei e no respeito absoluto pela dignidade humana".

Os quatro elementos da GNR – três homens e uma mulher – são suspeitos da prática de três crimes de sequestro agravado, um de abuso de poder e outro de injúria agravada.

De acordo com o Ministério Público, são suspeitos de sequestrarem e agredirem três menores na madrugada de 11 de abril de 2024.

Os menores terão saído sem autorização do Centro Jovem Tejo, uma Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS) que na altura acompanhava jovens e adultos com comportamentos aditivos e dependências (CAD).

Segundo uma nota publicada no site da PGR de Évora, um dos arguidos está ainda acusado pela prática de um crime de coação e a única arguida no processo foi também indiciada pela prática de um crime de falsificação de documento e de um crime de denúncia caluniosa.

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  • Maria
    30 mar, 2026 Palmela 21:16
    Fizeram-me ir a wikipedia ver sobre sequestro e a resposta "e que sequestro e confinamente ilegal" portanto como ja fomos todos sujeitos a confinamento ilegal siga a musica!
  • Maria
    30 mar, 2026 Palmela 21:00
    Entao quem foi que eles sequestraram e para que?

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