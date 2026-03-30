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Mira Amaral suspeito de violência doméstica. Ex-ministro nega agressão
30 mar, 2026 - 22:44 • Ricardo Vieira
Incidente aconteceu numa clínica de Lisboa. Mira Amaral diz que se exaltou, mas nega agressão à mulher.
O antigo ministro Mira Amaral é arguido num caso de violência doméstica, noticiou esta segunda-feira o Correio da Manhã.
O incidente terá acontecido na quarta-feira passada, 25 de março, numa clínica privada em Alvalade, Lisboa.
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Os funcionários da clínica alertaram a PSP. O ex-ministro foi identificado e ficou com termo de identidade e residência.
Em declarações ao Correio da Manhã, Mira Amaral disse que se exaltou, mas negou qualquer agressão física à mulher.
“Exaltei-me porque estava muito nervoso mas não lhe bati. Também estranhei chamarem a polícia. Fui libertado por ordem da procuradora do Ministério Público”, referiu o antigo presidente do banco BIC.
Luís Mira Amaral, de 81 anos, foi ministro em três governos liderados por Cavaco Silva, ocupando as pastas do Trabalho e Segurança Social e Indústria e Energia.
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