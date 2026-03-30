O último voo da Ryanair nos Açores levou tudo a bordo e só deixou incerteza

Estive a bordo do último voo da Ryanair a sair dos Açores. Não foi uma viagem planeada, mas, numa curta visita à ilha de São Miguel para o festival Tremor, acabei por, acidentalmente, voltar ao Porto naquela que é – até ver a última viagem da empresa irlandesa no arquipélago.

Junto às portas de embarque havia burburinho, mas ninguém falava do assunto abertamente. Trocavam-se olhares entre passageiros, sentia-se no ar a antecipação de uma tempestade simbólica. Mas poucos arriscavam perguntar o que fosse aos funcionários agastados que orientavam quem se aglomerava entre as portas 8 e 9.

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Um grupo de animados idosos vindos de Fafe movia-se pelas filas comandado por uma jovem ajudante, alheados da efeméride. A muitos outros não escapava, no entanto, o peso do momento.

“Isto é só conversa. Queriam subsídios e fizeram finca-pé, mas a coisa não correu bem. Mas eles logo voltam. Isto é provisório”, garantia uma das empregadas do Aeroporto de Ponta Delgada, a quem fui perguntar se este era, realmente, o último voo.

Já na pista, e enquanto esperávamos para subir as escadas de acesso à aeronave, os detalhes denunciavam o acontecimento: entre as malas despachadas para o porão seguiam também os medidores de bagagem da Ryanair, uma estrutura de ferro pintada de azul, usada para verificar se as malas cumprem os requisitos da empresa - e que tantos dissabores já devem ter dado aos passageiros mais distraídos.

Ela é daqui e está muito emocional hoje, visto que é o último voo que esta companhia faz para este destino. Sejam simpáticos com ela

Em São Miguel não iriam restar muitos indícios de que a empresa voou, efetivamente, durante 11 anos rumo aos Açores. Tudo foi levado neste voo, incluindo elementos de outras tripulações, à “paisana” e misturados com os restantes passageiros.

A bordo do completamente lotado Boeing 737 com destino ao Porto, a tripulação tentava rasgar a tensão. Quebrou-se o silêncio e o protocolo logo na demonstração de segurança. “No centro do avião está a Inês. Pedimo-vos que, por favor, sejam simpáticos com ela. Ela é daqui e está muito emocional hoje, visto que é o último voo que esta companhia faz para este destino. Sejam simpáticos com ela durante o voo”, pediu o chefe de tripulação.

Do lado de fora ficou só a incerteza: a decisão da Ryanair de cancelar todos os voos de e para os Açores, justificada com as taxas aeroportuárias e com a tributação ambiental europeia, pode retirar até 250 mil passageiros ao arquipélago. É um duro golpe para uma região que recebeu, na época alta de 2024, 469.646 turistas e que angariou nesse mercado 17% do PIB.

Na ilha, sente-se a dúvida de um futuro a curto prazo, justamente no começo da primavera. Mas há quem acredite que é uma instabilidade passageira.

“Sai a Ryanair e vem a Wizz Air. Acreditem: isto ainda vai ser positivo”, dizia-nos o funcionário do rent-a-car que nos levou ao aeroporto. No entanto, quaisquer medidas para mitigar o vazio criado pela empresa irlandesa não chegarão a tempo da Páscoa: mais de metade das unidades de Alojamento Local registam taxas de ocupação abaixo dos 50% para a época e um terço não tem reservas.

Pouco mais de duas horas depois de abandonarmos uma surpreendentemente chuvosa Ponta Delgada, aterramos no Aeroporto Francisco Sá Carneiro, antes da hora prevista, sem sobressaltos e com o ânimo definitivamente mais leve a bordo. Ninguém bateu palmas na aterragem: os aplausos viriam depois, dirigidos a uma só hospedeira.

“Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos ao Aeroporto do Porto. Na hora local são 23h05. Aterramos com 20 minutos de antecedência. Em nome de toda a tripulação desejamos a todos uma muito boa noite e esperamos que se divirtam. Tripulação, muito obrigado pelo dia. Inês, um grande beijinho”.