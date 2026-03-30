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PJ detém em Lisboa estrangeiro apontado como líder de organização criminosa

30 mar, 2026 - 12:31 • Olímpia Mairos

Detenção dá cumprimento a mandado europeu contra líder de grupo de tráfico de droga.

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A Polícia Judiciária (PJ) deteve, em Lisboa, um cidadão estrangeiro de 38 anos, apontado como líder de uma organização criminosa, sobre o qual pendia um mandado de detenção europeu emitido pelas autoridades judiciárias de Espanha.

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Em comunicado, a PJ refere que a detenção foi realizada através da Unidade de Informação Criminal, sublinhando que o suspeito já havia sido condenado a uma pena de seis anos e seis meses de prisão pelos crimes de tráfico de estupefacientes e associação criminosa.

Os factos remontam a 2016, quando uma patrulha da Guarda Civil surpreendeu um grupo de indivíduos numa praia no sul de Espanha, durante o descarregamento de uma embarcação. “Ao aperceberem-se da presença das autoridades, alguns suspeitos colocaram-se em fuga apeada, enquanto outros abandonaram o local por via marítima”, descreve fonte policial.

No local foi encontrada uma viatura abandonada, onde estavam 22 fardos de haxixe, com um peso aproximado de 725 quilos. “O produto apreendido tinha um valor de mercado de milhares de euros”, acrescenta a nota.

No decurso da investigação, as autoridades apuraram que o agora detido era o líder do grupo, estando o estupefaciente associado a rotas provenientes de Marrocos.

O homem será presente ao Tribunal da Relação de Lisboa para aplicação de medida de coação, podendo vir a ser entregue às autoridades espanholas.

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