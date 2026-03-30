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PJ encontra bebé desaparecido há 10 dias

30 mar, 2026 - 16:37 • Olímpia Mairos

A criança foi retirada à mãe e encaminhada para uma instituição da Santa Casa da Misericórdia.

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A Polícia Judiciária anunciou esta segunda-feira que “localizou, no passado dia 27 de março, um bebé de dois meses de idade”, que estava “desaparecido há 10 dias”, após a mãe ter abandonado um estabelecimento oficial de apoio social.

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Segundo a PJ, “as diligências desenvolvidas, em menos de 24 horas, permitiram chegar à localização de ambos, na Nazaré”, após uma investigação que teve origem numa comunicação da CPCJ de Santarém.

Durante a intervenção, foram identificados “comportamentos negligentes por parte da mãe”, incluindo “a incapacidade de proporcionar cuidados básicos, como higiene, alimentação e vestuário”, bem como “reações agressivas” que “colocavam em risco o recém-nascido”.

Perante a situação, “o bebé foi retirado à mãe e encaminhado para uma instituição da Santa Casa da Misericórdia”.

Atualmente, a criança “encontra-se a salvo, sob a tutela do Tribunal de Família e Menores de Santarém”, com o objetivo de “garantir a sua segurança, bem-estar e integridade física”.

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